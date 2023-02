Le pagelle

De Gori 6: non ha colpe particolari nei due palloni che Lahrib gli mette alle spalle. Una buona parata nella ripresa ad evitare il terzo gol sul groppone.

Fornari 5: non trova mai la giocata buona, sbagliando diversi appoggi che frenano il tentativo dei biancorossi di rendersi pericolosi in avanti (1’ st Morri 6: un secondo tempo con almeno un po’ di garra, alla ricerca di qualcosa di buono anche in avanti).

Maini 5,5: assieme ai compagni di reparto sbanda paurosamente in un primo tempo da incubo. Meno preciso del solito anche negli appoggi che sono il suo cavallo di battaglia.

Ronchi 5: poca attenzione nei rari ma pericolosi contropiedi della squadra bolognese. In fase di rilancio il piede ruvido è quello che è.

Rrapaj 6: una prima frazione giocata col freno a mano tirato. Si accende nel corso della ripresa con alcune delle sue classiche sgroppate e con il cross della rete della speranza di Nardella.

Pari 6: nella lentezza esasperata del centrocampo forlivese sembra il meno intorpidito (1’ st Varriale 5,5: entra per ovviare all’anemia offensiva della squadra e serve un buon pallone a Nardella, poi si perde non trovando lo spunto vincente).

Scalini 5: una partita al rallentatore per il regista dei galletti, con gli appoggi sbagliati molto più frequenti di quelli giusti. Con quella velocità, è complesso poter mettere in difficoltà anche una difesa non certo impermeabile come quella dei bolognesi (42’ st Piva 5: fa in tempo a prendere un rosso).

A. Ballardini 5: come Scalini, gioca un match ad andamento lento, sbagliando tanto e incidendo poco.

Eleonori 5,5: galleggia dietro le punte in un primo tempo nel quale la squadra non trova alcuno sbocco offensivo (1’ st Nardella 7: dà la scossa che sembra rianimare la squadra. Un paio di bei dribbling, una botta parata a stento e una bella rete: forse merita più spazio).

Caprioni 5: ci prova, ma non ci riesce. Prestazione con più ombre che luci.

Biancheri 5: si dimena con la solita generosità alla ricerca di un pallone buono, che non arriva mai. Comunque non incide (30’ st Negrin 5,5: un esordio non certo felice e fortunato. Entra in campo quando la confusione regna sovrana).

Franco Pardolesi