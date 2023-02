Le pagelle

De Gori 7: mai chiamato in causa per tutto il primo tempo, nel quale la Bagnolese non riesce nemmeno a vedere che faccia abbia. Si esalta nella ripresa ipnotizzando Bertozzini dal dischetto; peccato che i colleghi della difesa, nell’occasione, si facciano ‘sverniciare’ da Pio Ferrara, lesto a ribadire in rete la corta respinta.

Morri 6,5: preferito a Fornari, non demerita affatto. Con lui in campo il Forlì è meno arrembante, ma più disciplinato.

Maini 6: dietro c’è solo da pettinare le bamboline, ergo si spinge in avanti in cerca di gloria, ma la sua incornata sottomisura s’infrange sul parabrezza del pullman rossoblù.

Ronchi 6,5: solido e con le spalle larghe (28’ st Fornari 6: serra i ranghi).

Rrapaj 7,5: satanasso imprendibile, ara la corsia di sinistra come un trattore rifornendo le punte di cross e assist invitantissimi. Sarebbe da clonare...

Pari 6,5: scherma e aiuta la difesa, accorcia in avanti, pressa e... si divora un gol colossale.

Scalini 6: guida la squadra con acume e la proverbiale calma olimpica.

A. Ballardini 6: di lotta e di governo nella terra di mezzo. Sul 2-1 potrebbe chiudere a doppia mandata l’incontro se solo, da distanza ravvicinata, non sparasse nelle fauci dell’ottimo Auregli.

Nardella 8: pare tarantolato: sfoggia i supernumbers e stappa la partita togliendo le ragnatele dal sette con un missile terra-aria che vale da solo il prezzo del biglietto, poi si lascia andare a un’esultanza orgasmica. Nella ripresa ci riprova, Auregli però è in vena di miracoli.

Biancheri 5,5: bello che non balla (ehm, non segna); regala un penalty a una Bagnolese che mai, in precedenza, si era affacciata dalle parti di De Gori, poi prova a farsi perdonare, ma la sua rasoiata termina chilometricamente out; insiste e, tutto solo dal limite, spara alle stelle; finalmente aggiusta la mira e inquadra la porta, ma Auregli fa buona guardia (28’ st Varriale 6: briciole di qualità).

Caprioni 7: una telefonata da distanza siderale compendia il suo primo tempo; nel secondo risolve un furibondo mischione in area reggiana con un fioco colpo di testa. Da 3 punti.

Marco Lombardi