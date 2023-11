Le promesse romagnole crescono: tutte a Riccione centrano le ‘stelline’

Alcune giovanissime atlete del nuoto artistico della società Rari Nantes Romagna (di stanza a Savignano) hanno partecipato nella piscina di Riccione alla Gara delle Stelline, una competizione di abilità nell’esecuzione di posizioni fondamentali del nuoto artistico. Per ogni posizione viene assegnato un punteggio; punteggi poi sommati per ogni singola atleta per formare così la classifica categoria per categoria. Per la Prima Stellina, la gara riservata alle bimbe nate nel 2015, si sono presentate Yulia Migani, Carol Larotonda e Beatrice Palazzi: tutte sono riuscite ad ottenerla. Mentre per la Seconda Stella, riservata alle nate nel 2014, si è presentata Viola Domeniconi e anche lei ha conquistato la sua medaglia. Infine per la Terza Stella, riservata alle più grandi, (le nate nel 2013) ha gareggiato Ginevra Orsini, unica agonista tra le piccole della Rari Nantes, riuscendo anche lei nell’impresa. Il fatto che tutte le piccole atlete di Rari Nantes Romagna del nuoto artistico siano riuscite a superare la gara delle stelline ha reso entusiaste le allenatrici che le hanno accompagnate nella prima manifestazione della stagione.

u. b.