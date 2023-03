Le prossime due partite del Forlì al ‘Morgagni’ al prezzo di una

Calcio di valido livello visto la posizione in alta classifica, ma anche musica e un’offerta di biglietti a prezzi scontatissimi: questa la ‘ricetta’ del Forlì per coinvolgere i tifosi, o meglio l’iniziativa della società di viale Roma per la conclusione di una stagione che, finalmente, sta vedendo la squadra biancorossa – guidata da mister Mattia Graffiedi – protagonista di un campionato di alto spessore. Nell’ultimo match casalingo, con la quotata Pistoiese allo stadio Tullo Morgagni la cornice di pubblico era incoraggiante e la società biancorossa intende continuare il trend con alcune iniziative a favore dei tifosi coinvolti a vivere lo stadio in maniera diversa dal solito.

Il Forlì Football Club ed il giovane staff di Luxury, che ha sposano la causa biancorossa con passione ed entusiasmo, proseguiranno la collaborazione sino al termine della stagione sportiva 2022-23 con l’intrattenimento musicale proposto da DJ Nelson-Simon e DJ Paolo RR, trasmesso con appositi altoparlanti per attirare nuovi giovani sostenitori allo stadio in un’atmosfera tutta nuova.

Unita a questa iniziativa la società ha messo in cantiere la proposta di offrire ai tifosi biancorossi due partite al costo di una. Un’iniziativa che riguarda le due prossime partite casalinghe che i galletti giocheranno ovviamente allo stadio Morgagni. Il primo match interessato da questa offerta vantaggiosa già domenica, fischio d’inizio alle 14,30, è quello contro il Mezzolara, al quale sarà abbinata quello di domenica 2 aprile (via alle ore 15) nel quale i galletti ospiteranno la Correggese.

L’offerta è valida solamente per questa settimana (cioè fino al disputarsi della prima delle due partite) ed è sottoscrivibile esclusivamente in prevendita presso lo store dello stadio, situato nella parte posteriore della tribuna, nel quale saranno appunto disponibili i tagliandi per le due gare. Questi gli orari: domani dalle ore 15 alle 18.30 e sabato dalle ore 10 alle 12.30. Questi i prezzi dei biglietti che daranno la possibilità di accesso alle due gare della squadra di mister Graffiedi: gradinata 7 euro, tribuna laterale ridotta 12 (per under 30, donne e over 65), tribuna laterale 15, tribuna centrale 20.

Franco Pardolesi