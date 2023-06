Le stelle di Bmx e freestyle al Brn Village

In questo fine settimana Forlimpopoli si trasformerà nella capitale mondiale della bmx e del freestyle. La Bmx è la disciplina ciclistica, nata negli Usa nell’ultimo scorcio degli anni Sessanta e poi esplosa agonisticamente negli ultimi due decenni, che prevede l’uso di una bicicletta particolarmente resistente, detta appunto Bmx, come se fosse un mezzo da motocross. Il freestyle, sua diretta evoluzione, prevede l’esecuzione di salti e acrobazie, sia su strada che in apposite piste.

Ed è proprio sulle piste del BrnVillage, infatti, che domani e domenica, dalle 15.30 alle 20, si alterneranno dieci fra gli specialisti di questa disciplina più importanti al mondo. Ecco, allora, la campionessa mondiale Usa 2018 Perris Benegas, il canadese Corey Walsh, gli americani Kris Fox, Matt Cordova, Preston Okert, Josh Clemens e Matthew Nietschke e gli australiani Jason Watts, Josh Dove, Cody Pollard.

Nel 2017 i dieci atleti hanno fondato ‘Fast and Loose’, un brand che si è fatto strada in breve tempo anche in ambito fashion e lifestyle, diventando punto di riferimento per marchi della moda streetwear come l’arcinoto Vans, che sponsorizza la loro attività e ha creato per loro una linea di abbigliamento esclusiva.

L’evento al Brn village è la prima tappa di un tour che prende il nome di ‘Spaghetti Meatbowls Bmx Tour’, realizzato dall’associazione sportiva Elgasamiento, che partirà proprio da Forlimpopoli domani e si concluderà, dopo dieci tappe, ad Arosio, in provincia di Como, il 1° Luglio.

Maddalena De Franchis