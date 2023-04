L’Edelweiss festeggia il salto in Prima categoria

I risultati, classifiche e marcatori delle squadre forlivesi dalla Promozione alla Terza Categoria di domenica.

Promozione (27ª giornata). Nel gruppo E Il Forlimpopoli ha battuto a domicilio l’ora ex capolista Sampierana per 1-2 Marzocchi e Ulivieri. Nel derby il Fratta Terme si è imposta 0-1 sul Meldola grazie alla rete di Gallo. Classifica: Gambettola 64; Sampierana 62; Novafeltria 47; Forlimpopoli 45; Bakia Cesenatico 41, Fratta Terme, Due Emme 38; Verucchio 37; Cervia 36; Torconca 35; Stella 33; Sant’Ermete 30; Misano 27; Bellaria 24; Meldola 21; Granata 19.

Prima Categoria (27ª giornata). Passo avanti della capolista Pianta impostasi 1-0 sulla Virtus Faenza grazie al gol di Fedele. Bene anche il Civitella: 2-0 sull’Azzurra, doppietta di Leggio. Altre gare: Bagnacavallo-Carpena 2-3 (Gorini, Manica, Maltoni), Castrocaro-San Rocco 0-1. Classifica: Pianta 58; Fontanelice, Savio 56; Civitella 55; San Vittore 54; Virtus Faenza 38; Carpena 37; Azzurra 35; Savarna, Real Fusignano 34; Castel del Rio 32; 2000 Cervia 31; Bagnacavallo 28; San Rocco 25; Castrocaro 16; Riolo Terme 12.

Seconda Categoria (25ª giornata). Nel girone M l’Edelweiss Jolly ha vinto il campionato grazie al blitz sul campo del Godo: 0-2, a segno Benvenuti e Zannoni. Negli altri match: Modigliana-San Zaccaria 2-2 (Adamo, Poggiolini), Vecchiazzano-Brisighella 0-0. Classifica: Edelweiss Jolly 63; Modigliana 56; San Zaccaria 52; Low Ponte 49; Godo 38; Palazzuolo 36; Porto Fuori 32; Fornace Zarattini, Romagna 31; Vecchiazzano, San Pancrazio 25; Lugo 19; Brisighella, San Potito 15. Girone N (23ª giornata): pareggio interno per il Santa Sofia (0-0) col Capanni. In seconda posizione sale lo Sporting Predappio impostosi 1-0 sull’Around Longiano: rete di Paolucci. Altre gare: Collinello-Deportivo Roncadello 0-0, Real Cava-Dismano Utd 0-0. Classifica: Santa Sofia 42; Sporting Predappio 40; Deportivo Roncadello, Pioppa Gattolino 38; Real Cava, Rubicone Calisese 35; Collinello 33; Capanni 32; Ronta 30; Borghigiana, Dismano Utd, Aurora 26; Virtus S. Mauro 16; Around 15.

Terza Categoria (23ª giornata). Posticipo: ArtusiAnna-Junior Gambettola 0-2.