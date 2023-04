L’Edelweiss Jolly cerca la ‘meta’ in casa del Godo

Questo il programma degli incontri in Seconda e Terza Categoria di questo fine settimana nei gironi che comprendono le squadre forlivesi.

Seconda Categoria (domani 15.30). Nel 25° e penultimo turno del girone M la capolista Edelweiss Jolly (60) cerca la promozione matematica nel match in casa del Godo (38), mentre il Modigliana (55), secondo, riceve il Fornace Zarattini (30). In casa il Vecchiazzano (24) col Brisighella (14).

Nella 23ª giornata, invece, del gruppo N la capolista Santa Sofia (41) mira a consolidare il primato nella gara interna col Capanni (31). Queste le altre gare in programma: Sporting Predappio (37)-A-round Longiano (15), Collinello (32)-Deportivo Roncadello (37), Real Cava (34)-Dismano Utd (25). Terza Categoria. Squadre in campo oggi alle 15.30, per la 23ª giornata. La Fiumanese, dopo aver brindato per la conquista del campionato, festeggia in casa la promozione in Seconda Categoria. Diverse le gare importanti in chiave playoff, ai quali si qualificano le squadre dalla 2ª alla 7ª posizione. Si è disputato anche un recupero: Sporting Valbidente-Junior Gambettola 0-4. Il programma: Fiumanese-Longianese, Bertinoro-Atletico Dovadola, Vigne-San Colombano Italtex, Real Cesenatico-Bagnolo, Sporting Valbidente-Sanzili Cesena, Unin Sammaretinese-Real Meldola. Domani: ArtusiAnna-Junior Gambettola.

Classifica: Fiumanese 56; Atletico Dovadola 43; Junior Gambettola 41; Bagnolo 39; Longianese 35; San Colombano Italtex, Vigne 34; Union Sammartinese 32; Real Meldola 31; Real Cesenatico 26; Sporting Valbidente, Bertinoro 23; ArtusiAnna 18; Sanzili Cesena 2.

f. p.