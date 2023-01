L’Edera corre forte con Fedriga, Bedeschi e l’ostacolista Bolognesi

Debutto coi fiocchi per i giovani portacolori dell’Edera Atletica Forlì nelle gare indoor di Ancona. Spicca la velocista under 20 Carlotta Fedriga (nella foto), che nei 60 metri centra la finale ottenendo in batteria 7“73, poi migliorato all’ultimo atto in 7“56 (personale battuto di 9 centesimi), terza al fotofinish nella gara vinta dall’azzurra Veronica Besana con 7“54. Sempre nei 60, esordio brillante per Sofia Bedeschi, classe 2006, che nella sua finale demolisce il personale ottenendo 8“03, tempo che le dà il pass per i Campionati italiani under 18. Da segnalare poi la ventenne Alice Cecchini, specialista degli ostacoli ma con doti da velocista, che con 8“04 avvicina il proprio limite. La quarta atleta dell’Edera ai blocchi è Anna Spada, specialista dei 400, che interpreta la prova veloce come test di preparazione: per lei un buon 7“90 in batteria.

Bene poi Martina Fedriga, classe 2002, che nel getto del peso migliora il proprio primato indoor di quasi un metro lanciando 11,64. Ottima inoltre la prestazione di Paolo Bolognesi, che vince i 60 ostacoli under 18 in 8“40, non solo primato personale ma anche pass per i Campionati italiani di categoria. Stefano Fabbri, nei 60, ferma il cronometro su 7“12, pur al rientro da un periodo di malattia. Michele De Melo (2005) in finale corre in 7“13, a soli 3 centesimi dal pass per i tricolori. Sui 400 metri Nicola Raggi con 54“90 toglie 2 secondi al personal best. Nella stessa distanza Paolo Bolognesi sigla 52“09 e fa anche il salto in lungo, concluso con la misura di 6,46.