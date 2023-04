L’ex Scarponi avverte il Forlì: "Derby incerto"

di Marco Lombardi

A Forlì una parentesi felice, a San Mauro la maturazione e la definitiva consacrazione. Marcello Scarponi, 31enne centrocampista nonché capitano reggente e bandiera dei pascoliani, guiderà domenica la spedizione dei giallorossi al ‘Morgagni’ per inscenare un derby tradizionalmente mai banale. Scarponi, la Sammaurese è la bestia nera del Forlì, che spesso ha buscato grosso. Come vi approcciate a questo derby, che per voi potrebbe significare salvezza con un turno d’anticipo e per il Forlì invece l’ipoteca sui playoff?

"Affrontiamo la partita con lo spirito di sempre. Certo è un derby, ma niente di particolare, siamo sereni, in fondo in palio ci sono sempre tre punti".

Cosa ricorda dei suoi trascorsi biancorossi nell’allora Lega Pro – Seconda Divisione?

"Fu un’annata molto positiva, terminata al nono posto. Tra noi giocatori, mister Bardi e l’ambiente si era creata una bella alchimia".

È rimasto in contatto con qualcuno?

"Ho mantenuto buoni rapporti con quasi tutti: Sozzi, Casadei, Martini, Buonaventura e Oggiano li sento ancora".

Qual è il segreto della Sammaurese, che pur senza l’iconico mister Stefano Protti è riuscita comunque a disputare un ottimo campionato?

"Se glielo dicessi sarebbe finito il gioco – ride –, un vero chef non svela mai i suoi segreti. Sicuramente però avere un presidente come il nostro, gran brava persona, giova parecchio".

Dall’esterno che idea si è fatto del Forlì, fino a un paio di mesi fa addirittura in lotta per il primo posto e ora a rischio di non entrare nei playoff?

"Rispetto a noi il Forlì può disporre di un budget più robusto, strutture e una città importante alle spalle. Negli ultimi anni la società biancorossa ha allestito squadre competitive per cercare di tornare tra i professionisti, ma non ci è riuscita. Purtroppo vincere è sempre difficile, se poi ti ritrovi in un girone con Rimini e Ravenna piuttosto che Giana Erminio e Pistoiese, diventa durissima salire".

Appunto. Chi vince il campionato?

"Può ancora succedere di tutto, ma credo che alla fine la Giana Erminio riuscirà a sfangarla, centrando l’immediato ritorno in serie C".

Dopo due lustri di militanza con la maglia della Sammaurese è diventato bandiera e, stante l’indisponibilità di Bonandi, anche capitano reggente dei giallorossi: chiuderà lì la carriera?

"A San Mauro le bandiere sono tre: Thomas e io, che abbiamo superato quota 300 presenze, ma soprattutto il presidente Protti. Detto ciò, sì, sono intenzionato a finire il percorso calcistico alla Sammaurese, oltretutto il mio lavoro mal si concilierebbe con soluzioni più impegnative".

Qual è il derby disputato al ‘Morgagni’ che ricorda con più piacere?

"Sicuramente quello del novembre 2018 deciso da una spettacolare rovesciata di Bonandi. In seguito a quel ko, peraltro, il Forlì decise di sollevare dalla panchina Campedelli".

Chi potrebbe risolvere, domenica, la contesa?

"E’ un derby incerto, ma il sesto senso mi suggerisce che possa deciderlo un difensore…".