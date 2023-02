L’Experienza fa il colpaccio: sconfitta la capolista Ca’ Ossi

Continua, a suon di gol, il campionato di calcio a sette del Centro Sportivo Italiano di Forlì. Nel girone d’Eccellenza al comando c’è il Ca’ Ossi nonostante la fresca sconfitta subita con il risultato 5-7 per mano dell’Experienza. Questa la classifica dopo undici giornate: Ca’ Ossi 24; Only River 22, Enterprise, Experienza 21; Cusercolese 19; GInfissi 13; Puerto Escondido 10; Pink Turkey 9; Forum Livii 8; Internazionale 6. Con 17 reti Alessandro Gianfreda, della Cusercolese, e Matteo Benfenuti (Only River) al comando della classifica marcatori.

Nel gruppo A della Promozione guida il Raketown nonostante anche in questo caso la capolist sia reduce da un ko, quello patito con il punteggio di 2-3 contro l’Ajax Fc. Questa la graduatoria: Raketown 24; Furie Rosse 23; A Team 17; Ajax FC 14; Orto di Enrico 13; La Balena, Audax Forlivese 9; Real Asdebba 8; Asfo 6. A quota 15 reti tre capocannonieri: Leonardi (ATeam), Patano Potito (Furie Rosse) e Fabbri (La Balena).

Nel gruppo B guida il Forum Social Club impostosi con un eloquente 9-4 sul Castrocava. Questa la classifica: Forum Social Club 24; Buscherini, Banda Marvelli 18; Gram Sport 16; CarpenaMagliano 15; Premilcuore 10; Saint Peterpaul 8; Castrocava 6; Pianta 0. Ergys Pilur, del Buscherini, con 21 centri, al comando tra i bomber.

