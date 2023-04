Libertas, blitz e 4° posto al sicuro

La Libertas Hockey Forlì torna rinfrancata dalla sosta pasquale e nel penultimo turno di serie B inline a farne le spese è Piacenza, che se la gioca per tutta la durata del match, ma cade 3-7 fra le mura amiche. Con questo successo i Warpigs blindano il quarto posto, fondamentale per gli imminenti playoff. Biancazzurri subito protagonisti: Bernardoni segna su respinta del suo stesso tiro. Piacenza dopo un minuto pareggia, Forlì però raddoppia con Astolfi e, pur in inferiorità numerica, Funari segna in penalty killing. Prima dell’intervallo arriva la doppietta di Bernardoni (1-5). Nella ripresa Piacenza accorcia due volte, ma Forlì va a segno con il giovane Carli (2-6) e a 2’ dal termine Stricker fissa il risultato sul 3-7.

Altre partite: Montebelluna-Legnaro 3-6, Castelli Romani-Civitavecchia 4-11 e Viareggio-Mammuth Roma 9-0.

Classifica: Legnaro 32; Viareggio e Civitavecchia 30; Libertas Forli 25; Montebelluna 18; Castelli Romani 12; Mammuth Roma 5 e Piacenza 4.