Libertas, è big match: arriva la capolista

Messo in cantiere anche il big match di sabato scorso, con la vittoria sul Montebelluna, per la Libertas Hockey Forlì (quarta con 22 punti) oggi bisogna pensare a un avversario ancor più forte. Infatti, stasera alle 19.30, per la dodicesima e terzultima giornata della serie B di hockey inline, al pattinodromo di via Ribolle arriverà nientemeno che la capolista Fox Legnaro (26 punti). Un match difficilissimo da gestire, con la consapevolezza di dover affrontare le notevoli qualità dei veneti, senza però dimenticare di sfoderare le proprie e, anzi, cercando soprattutto di impostare bene la partita da subito per evitare poi di dover rincorrere.

Le altre partite: Montebelluna- Viareggio, Civitavecchia-Piacenza e Mammuth Roma-Castelli Romani.

e. ma.