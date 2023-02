Libertas, Giada Donati bronzo tricolore allievi Fabrizio Caporusso lo sfiora per 3 centesimi

Un bronzo con Giada Donati e un quarto posto. In grande spolvero i giovani della Libertas Atletica a Forlì ai campionati italiani indoor allievi, che si sono svolti lo scorso fine settimana ad Ancona. La Donati, figlia dell’olimpionica Judit Varga e di Alberto Donati ex decatleta azzurro, nei 400 metri ha conquistato un notevole terzo posto col tempo di 57”78, con un miglioramento di un secondo rispetto al suo personale.

Fabrizio Caporusso, al primo anno nella categoria allievi e alla sua prima esperienza in una gara nazionale indoor, ha brillato invece sui 60 metri. Fabrizio in finale ha fermato il cronometro a 3 centesimi dal podio e, in una gara equilibratissima, addirittura a soli 6 centesimi dall’oro. Peccato invece nei 60 ostacoli per Dario Collura, che commette un errore decisivo e termina così con il crono di 9”10, ben lontano dal tempo che gli avrebbe consentito di entrare in semifinale.

Un bilancio comunque positivo e di buon auspicio per l’imminente stagione outdoor della Libertas, che potrà integrare la squadra assoluta con i giovani talenti provenienti dal settore giovanile della scuola di atletica.