L’infermiera Patrizia regina delle Spartan Race

Resistenza, forza fisica e, soprattutto, mentale. Gli antichi spartani erano un vero esempio di abnegazione e voglia di primeggiare e proprio a loro si fa riferimento per alcune delle gare più complesse e sfiancanti: le Spartan Race. Ovvero, gare di corsa di varie lunghezze – per l’esattezza 5, 10 e 21 chilometri – con una serie di ostacoli da superare e di prove da lasciarsi alle spalle. La regina italiana delle Spartan Race, nella categoria 40-44 anni, lavora e si allena a Forlì: Patrizia Savorani, nata a Ravenna nel 1981, madre di un 12enne è infermiera in sala operatoria all’ospedale Morgagni-Pierantoni.

"Mi sono avvicinata alle Spartan Race – racconta Patrizia – perché sono sempre stata appassionata di corsa. Poi il mio compagno, Cristian Pora, gestisce Crossfit Forlì e mi sono sempre allenata lì. Il passo successivo erano, quasi inevitabilmente, le Spartan Race: l’insieme di corsa e ostacoli artificiali e naturali. Ho iniziato nel 2015 e non ho più smesso. Prima ho gareggiato nelle prove aperte a tutti, poi nelle competitive. Le soddisfazioni non sono mancate e, ora, ogni volta cerco una sfida sempre maggiore". Ormai con uno staff importante alle proprie spalle – dall’allenatore di forza e corsa al mental coach – Patrizia Savorani, è arrivata 3ª nel campionato italiano 2019, nella categoria 35-39, per poi via via a migliorare arrivando a battere oltre 40 concorrenti nella sua categoria. "Dopo l’inevitabile stop per il Covid ho vinto per due volte consecutive il titolo nella classe 40-44 anni, prima nel 2021, poi ho fatto il bis nell’anno appena trascorso. Ed è stata una grandissima soddisfazione. A livello internazionale, poi, ho ottenuto due ottimi sesti posti di categoria, prima al campionato europeo a Londra, poi ai Mondiali di Abu Dhabi, gara davvero impegnativa perché tutta tra le dune del deserto: ho avuto bisogno di un lavoro a parte col mental coach. Inoltre a Londra mi sono anche fatta male a una spalla ma ho saputo tener duro e arrivare sino in fondo".

Per correre, saltare e superare dai 20 ai 35 ostacoli ci vuole davvero tanta energia. "Ho un programma di allenamento creato da esperti ad hoc che prevede circa due ore al giorno per cinque giorni a settimana. Nel 2023 continuerò con le Ocr, le corse ad ostacoli, e mi piacerebbe cimentarmi anche nell’Hyrox, una nuovissima disciplina che prende spunto dal Crossfit e alterna per 8 volte 1 chilometro di corsa a un workout funzionale".

Ugo Bentivogli