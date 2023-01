Lo Scirea a Ferrara a caccia del rilancio contro la ‘Scuola’

Penultima giornata d’andata in serie C Silver di basket, con il Gaetano Scirea che scende in campo alle 18 alla Giuseppe Bondi Arena per affrontare la Scuola Basket Ferrara. Gli estensi, neopromossi dalla D, finora hanno ben figurato, alternando buone prestazioni a prove però ben più opache. Giovani, intensi e trascinati dalle qualità del lungo Trinca (tra i migliori marcatori del torneo con quasi 18 punti di media), i ferraresi proveranno a iniziare l’anno con un successo, dopo aver chiuso il 2022 con un ko all’overtime sul campo di Novellara (66-64). Per lo Scirea, però, si tratta di una ghiotta occasione per partire con il piede giusto: per provare a salvarsi, occorre iniziare a macinare punti e per farlo occorrerà mettere in campo una prestazione solida ed intensa.