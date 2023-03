Lo Scirea non può fallire contro il fanalino

Alle 20.45 si gioca il recupero della 9ª giornata di ritorno del campionato di C Silver: il Gaetano Scirea ospita a Bertinoro il fanalino di coda Grifo Imola, per interrompere la striscia negativa (quattro ko nelle ultime quattro uscite) e tenere accesa la flebile fiammella della salvezza. I rivali sono reduci da 15 sconfitte di fila e che non centra una vittoria dall’andata, quando al PalaRuggi finì 68-55 per gli imolesi. Imola, peraltro, si presenterà alla sfida con due grandi punti interrogativi sulla condizione di Matteo Fussi e del forlivese Nicolò Creta. Occhio al forte esterno Giovannelli (in doppio utilizzo con l’OraSì Ravenna) e sul solido duo Calzini-Piazza sotto le plance.