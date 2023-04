Lo Scirea prova a chiudere in bellezza

Ultimo impegno casalingo stagionale per il Gaetano Scirea che, alle 18.30, ospita a Bertinoro la Scuola Basket Ferrara, per un match ormai ininfluente per la squadra di coach Marco Montuschi, matematicamente retrocessa dopo i risultati dello scorso turno. Per gli estensi, invece, si tratta di una sfida importante, che potrà regalare punti preziosi per cercare il miglior posizionamento possibile in vista dei playout. Per farlo, la compagine ospite punterà tanto sul proprio pivot Trinca, uno dei migliori marcatori del torneo con quasi 17 punti di media (assente nella gara di andata, finita 80-58 per gli estensi), su capitan Rimondi e sull’estro del duo Berti-Mascaro. Per Bassi e compagni, invece, sarà un’ultima possibilità per conquistare un successo, tra le mura amiche, prima dell’ultima gara della stagione, il prossimo weekend a Santarcangelo, che chiuderà questa difficile annata.