Sfida intrigante questa sera al PalaColombarone di Bertinoro, dove alle 18.30 il Gaetano Scirea ospita la Pallacanestro Novellara per un match dall’esito incerto.

Da un lato ci sono i bianconeri, che nelle ultime uscite hanno mostrato alcuni interessanti progressi, giocandosela alla pari per 30 minuti in casa della capolista Correggio. Dall’altro, i reggiani arrivano a Bertinoro per risalire la classifica dopo un inizio di stagione molto difficile e caratterizzato da numerosi problemi fisici: i biancorossi sono reduci da sette vittorie nelle ultime otto gare giocate e in striscia aperta da due partite. Dalla fisicità sotto canestro di Malagoli e Ferrari alla pericolosità offensiva di Folloni, con l’estro di Doddi e Morini: sono molte le frecce all’arco di coach Guido Boni.

Tuttavia per lo Scirea, che all’andata era caduto in Emilia per 66-57, la sfida è aperta, tutta da giocare, per provare a conquistare due punti che possano rimettere davvero in pista Bassi e compagni nella corsa salvezza.