Lo Scirea spera ancora

La spunta in volata il Gaetano Scirea che, battendo la già retrocessa 4 Torri Ferrara per 82-79 (19-20; 43-43; 58-59) tiene vivo il sogno salvezza, per il quale servirà ribaltare il pronostico almeno un paio di volte nelle prossime settimane. La gara corre per tutti i 40’ sul filo dell’equilibrio: sin dall’avvio, Ferrara parte forte trascinata dalle giocate del solito Ghirelli, mentre i padroni di casa cercano di restare in scia, grazie ai canestri di Ndour.

Nel secondo quarto, lo Scirea trova di più dalle rotazioni, riportandosi avanti guidati da Benzoni. Gli ospiti, però, non ci stanno e si riportano in parità all’intervallo. Dopo la pausa lunga, l’andamento del match non cambia, con le due squadre che si sfidano in un tango infinito: da un lato c’è Bassi, dall’altro Cavazzoni, ma l’equilibrio non si rompe. Così, tutto si decide nell’ultimo quarto, quando prima Maltoni, poi Monticelli, siglano i punti che valgono la vittoria.

Il tabellino: Benzoni 11, Maltoni 7, Sovera, Monticelli 13, Ndour 9, Biandolino 14, Bassi 22, Coralli ne, Baietta ne, Galarza ne, Dudik 6, Palazzi ne. All.: Montuschi.