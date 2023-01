Lo Scirea vuole rifarsi

Prima giornata del girone di ritorno per il Gaetano Scirea che, questa sera alle 18.30, ospita al PalaColombarone di Bertinoro gli Aviators Lugo. L’obiettivo è provare a interrompere la striscia negativa che dura da ben sette partite consecutive. Per farlo, i bianconeri hanno cambiato allenatore, sostituendo coach Valerio Rustignoli con un veterano delle panchine nelle serie minori forlivesi come Marco Montuschi.

Non sarà facile però questa sera, contro una formazione competitiva e che lotta per un posto in zona playoff: l’ex Baskérs Alessandro Nucci e il forlivese Riccardo Ravaioli (che vanta qualche presenza anche in serie A2 in maglia FulgorLibertas nella stagione 201314) sono le principali bocche da fuoco della formazione biancoverde, che può contare anche sull’estro del play Alessandrini e del contributo sotto le plance di Mazzagatti, Meneghin ed Arosti.

Sarà una sfida complessa per Bassi e compagni, da cui si attende una reazione per provare a risalire la china e mantenere vivo, tornando a vincere, il sogno di una salvezza ormai distante e resa complicata dalla formula di questa stagione.