L’Oledinamica ospita l’affamato Villafontana

In C1 terz’ultima giornata, con il Forlì Oleodinamica già qualificato ’per i playoff. La squadra di mister Vespignani riceve le visita del Villafontana Medicina impegnato nella lotta per gli spareggi. Turno di riposo per il fanalino Santa Sofia. Le altre gare: Rimini-Mernap Faenza, DueG Parma-Montale Rangone, Sassuolo-X Martiri Ferrara e Bagnolo Reggio Emilia-Baraccaluga Piacenza. La classifica: Bagnolo Reggio Emilia 43; Forlì Oleodinamica 36; Mernap Faenza 33; Sassuolo 30; Villafontana Medicina, Baraccaluga Piacenza, X Martiri Ferrara 28, DueG Parma 25; Rimini 17; Montale Rangone 9; Santa Sofia 0.

In C2 nella 17ª giornata la Polisportiva 80 Santa Maria Nuova riceve il Sassoleone. Classifica: Gatteo 35; Rossoblù Imolese 32; Santa Maria Nuova e Bellaria 20; Città Rubicone, Erba Riolo Terme 18; Only Alfonsine 16; Castel San Pietro 13; Sassoleone 1.