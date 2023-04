L’Oleodinamica continua a sognare Successo da brividi con la Mernap

FORLì OLEODINAMICA

4

MERNAP FAENZA

3

FORLI’ OLEODINAMICA: Cassano, Benhya, Salles, Salvatore, La Corte, Cangini Greggi, Vittozzi, Panara, Simone, Di Maio, Fabbri, Ravaioli. All.: Vespignani.

MERNAP FAENZA: Negri, Gardi, Albu, Argnani, Grelle, Lebbaraa, Maski, El Oirraq, Pagliai, Ferri, Cedrin. All.: Gherra.

Arbitri: Emanuele – Cortese.

Reti: 3’ pt Di Maio (Fo), 9’ pt El Oirraq (Fa); 5’ st Simone (Fo), 8’ st El Oirraq (Fa), 10’ st Fabbri (Fo), 19’ si Di Maio (Fo), 26’ st Ferri (Fa).

Una vittoria meritata e sofferta per il Forlì Oleodinamica nella finale playoff del girone emiliano-romagnolo della C1 di calcio a cinque. Partita tesa e combattuta in un PalaMarabini, a San Martino in Strada, con un buon pubblico. Il quintetto biancorosso, allenato da Matteo Vespignani (nella foto), ha avuto la meglio della squadra faentina assieme alle quale aveva concluso con gli stessi punti la regular season alle spalle del Bagnolo Reggio Emilia, promosso in B.

Dopo il vantaggio iniziale fitrmato Di Maio, squadre nello spogliatoio sull’1-1 col pari degli ospiti dell’ottimo attaccante marocchino El Oirraq. Nella ripresa biancorossi in vantaggio 2-1 con Simone, ma raggiunti ancora da El Oirraq (2-2). A metà ripresa il Forlì prende il volo portandosi sul 4-2 con le reti di Fabbri e Di Maio. Negli ultimi minuti i padroni di casa controllano la gara subendo però la rete faentina di Ferri che fissato il risultato sul 4-3. Dopo questa vittoria il Forlì attende di conoscere l’avversario della seconda fase degli spareggi in incontrerà la vincitrice dei playoff marchigiani.

Franco Pardolesi