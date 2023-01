L’U17 Eccellenza ok in Novipiù Cup

L’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro 2.015 si è misurata nella tappa slovena della Novipiù Cup, a Lipica. I biancorossi sono partiti ad handicap contro Fidenza (ko 88-77), ma si sono poi riscattati contro Trieste (83-69), conquistando la vittoria che serviva per raggiungere la matematica qualificazione alla tappa finale della manifestazione, in programma a febbraio a Verona. Facendo la differenza nell’ultima frazione, Forlì è stata trascinata da Ercolani (26 punti) e Lombini (20). Nell’ultima gara in terra slovena, poi, i forlivesi si sono dovuti arrendere alla quotata Stella Azzurra Roma (79-47). A nulla è servito l’orgoglio di Mustapha (11) ed Ercolani (10).