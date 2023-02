Lucchese nel nome di Simoncelli

"Sono stato un grande fan del Sic e vincere la prima edizione di Misano Marathon di 58 km, dedicata proprio al pilota Marco Simoncelli, è stata per me una grande soddisfazione". Lo racconta il maratoneta Matteo Lucchese, che domenica scorsa sulla pista del circuito internazionale ‘Marco Simoncelli’ di Misano ha tagliato il traguardo per primo davanti a un migliaio di podisti, fra cui il romano Giorgio Calcaterra (arrivato al quinto posto), 12 volte vincitore della 100 km del Passatore (Firenze-Faenza) e 3 volte campione del mondo su 100 km, e davanti anche ad Alberigo Di Checco, vincitore della maratona di Roma.

Durante la corsa, organizzata dal Club Super Marathon Italia con la partecipazione del padre del Sic Paolo Simoncelli, che ha premiato i vincitori, i partecipanti si sono dati battaglia su 4 distanze: 4.260 metri, 21 km (mezza maratona), 42,195 km e fino a 58 km. Il 42enne Lucchese, che corre per la Società Ati Avis Castel San Pietro, ha percorso i 58 km in 3 ore, 41’ e 31’’, davanti ad Alessio Gazzo, campione italiano della corsa di 24 ore, e ad Alessio Grillini, arrivato terzo.

Racconta Matteo Lucchese: "Ho iniziato a correre a livello amatoriale nel 2011 a Rocca San Casciano, mio paese natale – oggi abita a Forlì –, ma il salto nazionale è arrivato nel 2015. Il 31 luglio 2022 sono diventato campione italiano assoluto dei 50 km a Curinga, in Calabria. Domenica scorsa a Misano ero veramente in forma e poi era anche una bella giornata di sole".

Riposta in vetrina la coppa di domenica scorsa, almeno tre sono le maratone che attendono il podista forlivese in febbraio: la Brunello Crossing in Val d’Orcia il 12, la maratona di San Valentino a Terni il 19 e la 100 km del Conero il 25. Un mese tutto di corsa, senza sedersi sugli allori.

Quinto Cappelli