L’Under 13 è tra le 24 migliori d’Italia

Questi i risultati dei baby biancorossi del fine settimana. Nella 27ª giornata la Juniores con lo 0-0 di Carpi sale in terza posizione, con 51 punti, dietro ad Altopascio (70) e Ravenna (55). Bene l’Under 17 grazie al 3-1 sulla Junior Cervia (2 Bedei, Gambini), mentre l’Under 16 ha vinto 0-2 sulla Virtus Faenza con doppietta di Shyti. A suon di reti il blitz della formazione Under 15 col Persiceto battuto 2-5 (Fiume, Gallegati, Vittori, Nannetti e Capasso). Una tripletta di Kisri, arrotondata dal gol di Prendi, ha deciso il 4-1 della Under 14 sul Forlimpopoli, mentre gli Under 13 hanno vinto 4-3 col Torresavio e la squadra Under 13 Fair Play Élite si è qualificata tra le migliori 24 squadre d’Italia su un lotto di 836 squadre partecipanti a livello nazionale. Infine i più piccoli: Esordienti battuti 3-2 dal Torresavio, gli Under 11 hanno regolato 4-0 le Stuoie Lugo, gli Under 10 battuti 3-2 nel derby con l’Edelweiss (2 Bandini), i Piccoli Amici hanno vinto 2-4 col Casola Val Senio.

f. p.