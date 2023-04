L’Under 17 dei Baskérs a Vienna

È stata una Pasqua internazionale quella appena trascorsa per la formazione Under 17 dei Baskérs Forlimpopoli che, guidata dal coach Enrico Ronci e per l’occasione dal vice Riccardo Gorini, ha partecipato in Austria all’importante torneo di Vienna, giunto alla trentunesima edizione e riservato a compagini continentali e non (per l’occasione ben 551 squadre iscritte, con rappresentative canadesi e saudite). Al di là dei risultati, una vittoria coi tedeschi del TSV 1880 Wassemburg e due sconfitte con Bonn-Röndorf e Karaj Tirana, è stata una bella esperienza per tutti i giovani cestisti forlimpopolesi (nella foto) e per una società impegnata verso un futuro in cui il settore giovanile avrà un ruolo sempre più centrale nel progetto.