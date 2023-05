L’Under 17 Eccellenza batte Reggio due volte ed è seconda. Alla ribalta anche l’Under 15

Settimana densa di soddisfazioni per il settore giovanile della Pallacanestro 2.015. Due successi per l’Under 17 Eccellenza di coach Gandolfi, che prima a domicilio 60-77 (18-27; 28-46; 43-63) e poi al Villa Romiti 86-66 (27-15; 50-30; 70-54) ha battuto per due volte la Pallacanestro Reggiana, staccandola quindi e issandosi al secondo posto nella Fase Interregionale. Bella vittoria 53-69 (15-17; 30-34; 42-53) per l’Under 15 Eccellenza, che ha sbancato il campo dell’International Imola trascinata da un ispirato Tassiello (25 punti per lui). Una vittoria e una sconfitta, infine, per l’Under 17 Gold di coach Ruggeri, che prima è caduta 53-80 (14-21; 30-53; 41-66) contro Cesena, per poi riscattarsi contro Castel San Pietro, sbancata 49-55 (10-12; 24-23; 34-40) grazie a un positivo Bassi (19 punti per lui).