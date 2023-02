L’Under 19 travolge Perugia, Bellini ne fa 25 L’Under 17 si giocherà il primato regionale

Brillano le formazioni giovanili dei ragazzi più ‘grandi’ in forza alla Pallacanestro 2.015. L’Under 19 Eccellenza ha infatti avuto vita facile contro Perugia, superata 84-49 (Bellini top scorer con 25 punti), con un secondo quarto di altissimo livello. I forlivesi conservano così il secondo posto in classifica, a -6 dalla capolista Pesaro. L’Under 17 Eccellenza, invece, si aggiudica largamente la sfida con San Lazzaro (107-75, Lombini in evidenza con 20 punti) in una gara decisiva. Sì, perché grazie a questo risultato i biancorossi blindano il primo posto nel girone e ora andranno a giocarsi il titolo di campione regionale con la prima classificata del corrispondente girone dell’Emilia, nonché l’accesso alla fase interregionale conclusiva.

Cadono, infine, Under 17 Gold e Under 15 Eccellenza, rispettivamente uscite sconfitte dai confronti con Cesena (71-44) e Cesenatico (82-59). A nulla servono i tentativi rispettivamente di Coralli (12 punti) e Plachesi (17) di tenere alta la bandiera biancorossa.