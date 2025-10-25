Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
Forlì
SportL’Unieuro espugna il PalaPentassuglia della capolista Brindisi
25 ott 2025
SIMONE CASADEI
Sport
L'Unieuro espugna il PalaPentassuglia della capolista Brindisi

Nonostante tre assenze e le 4 sconfitte consecutive vince per 79-84

Un momento del match

Un momento del match

Forlì, 25 ottobre 2025 – Forlì non ci sta a fare la vittima sacrificale di turno. Nonostante tre assenze (Allen, Gazzotti e Tavernelli out) e le quattro sconfitte consecutive sul groppone, gli uomini di Martino espugnano il PalaPentassuglia della capolista Brindisi per 79-84, autori di una prestazione di assoluto spessore. Harper guida i suoi con 20 punti, bene finalmente anche Gaspardo (16).

La Pallacanestro 2.015 scatta bene ai blocchi di partenza. Gaspardo è elettrico in avvio, quindi l'ingresso di Pinza infonde nuova linfa ai biancorossi, che respingono gli assalti dei padroni di casa e toccano il +5 (14-19) in chiusura di primo quarto e poi il +6 fino al 22-28. Brindisi si fa valere a rimbalzo, ma fallisce occasioni in serie e non riesce a mettere la freccia, con l'Unieuro che si mantiene avanti alla pausa lunga (32-34).

La Valtur si rimbocca le maniche al rientro dagli spogliatoi e con Vildera allunga (46-37). I forlivesi non segnano per lunghi tratti, ma si sbloccano dalla lunga distanza e un break di 0-11 vale il sorpasso (46-48). Brindisi partecipa alla festa dalla lunga distanza (55-48), però, l'Unieuro risponde colpo su colpo, impatta (61-61) e quindi mette la freccia con Harper (72-74) a un minuto dalla sirena. Nel finale è glaciale dalla lunetta e conquista la meritata vittoria.

