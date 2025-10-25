L’Unieuro espugna il PalaPentassuglia della capolista Brindisi

Forlì, 25 ottobre 2025 – Forlì non ci sta a fare la vittima sacrificale di turno. Nonostante tre assenze (Allen, Gazzotti e Tavernelli out) e le quattro sconfitte consecutive sul groppone, gli uomini di Martino espugnano il PalaPentassuglia della capolista Brindisi per 79-84, autori di una prestazione di assoluto spessore. Harper guida i suoi con 20 punti, bene finalmente anche Gaspardo (16).

La Pallacanestro 2.015 scatta bene ai blocchi di partenza. Gaspardo è elettrico in avvio, quindi l’ingresso di Pinza infonde nuova linfa ai biancorossi, che respingono gli assalti dei padroni di casa e toccano il +5 (14-19) in chiusura di primo quarto e poi il +6 fino al 22-28. Brindisi si fa valere a rimbalzo, ma fallisce occasioni in serie e non riesce a mettere la freccia, con l’Unieuro che si mantiene avanti alla pausa lunga (32-34).

La Valtur si rimbocca le maniche al rientro dagli spogliatoi e con Vildera allunga (46-37). I forlivesi non segnano per lunghi tratti, ma si sbloccano dalla lunga distanza e un break di 0-11 vale il sorpasso (46-48). Brindisi partecipa alla festa dalla lunga distanza (55-48), però, l’Unieuro risponde colpo su colpo, impatta (61-61) e quindi mette la freccia con Harper (72-74) a un minuto dalla sirena. Nel finale è glaciale dalla lunetta e conquista la meritata vittoria.