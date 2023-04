L’Unieuro Forlì si spegne: al Palafiera passa Cremona

Forlì, 2 aprile 2023 – Comincia col piede sbagliato l’avventura della Pallacanestro 2.015 nel girone Giallo della seconda fase. I biancorossi si spengono infatti nell’ultima frazione e si fanno sorprendere dalla Vanoli Cremona, corsara all’Unieuro Arena per 60-64 al termine di una partita intensa e combattuta.

Troppo brutta per essere vera la Forlì del primo quarto, che si presenta sul parquet in modo quasi remissivo: le ‘trappole’ difensive non funzionano e nella metà campo cremonese la palla è troppo ferma. Così, dal 6-6, i biancorossi finiscono sotto addirittura in doppia cifra (12-23). Martino suona la carica e la risposta non tarda ad arrivare, con un Cinciarini rientrato dall’infortunio dopo un mese e subito in grande spolvero: prima -5 (23-28), quindi -4 (32-36) in chiusura di seconda frazione.

È il preludio di ciò che avverrà poco dopo, in una terza frazione ai limiti della perfezione. Perché l’Unieuro è ora a dir poco solida (solo 4 punti concessi), mentre nella metà campo della Vanoli, dopo qualche ‘tentennamento’, comincia a sfondare: break di 10-0 e punteggio sul +7 (50-43). Vento in poppa, ma nell’ultimo quarto la Vanoli trova il modo di imbastire un mortifero 0-14 per il 50-57. I biancorossi si svegliano tardi, nel finale avrebbero anche l’occasione per rimettersi in piedi tornando fino a -1, ma Sanford spreca due possessi e gli uomini di Cavina esultano.

Simone Casadei