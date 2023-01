L’Unieuro l’ha già provato: Nardò è pericolosa

Una sfida importante e delicata: questa è Nardò per la Pallacanestro Nardò. Contro la formazione pugliese, i biancorossi devono dare continuità al derby vinto domenica scorsa. Ma gli ospiti, stasera alle 20 in via Punta di Ferro, sono la più classica delle squadre da prendere con le molle.

Reduci da quattro sconfitte consecutive, i ragazzi allenati da coach Gennaro Di Carlo arrivano al match con la voglia di provare l’impresa per cambiare l’inerzia della loro stagione. Del resto, anche all’andata erano in un momento negativo (Forlì, viceversa, aveva vinto le prime cinque giornate) eppure il campo raccontò un’altra storia. Nardò è una squadra croce e delizia: da un lato, i salentini hanno il miglior attacco del campionato (oltre 81 punti di media) e le migliori percentuali dall’arco del girone (38%); dall’altro, invece, ha anche la peggiore difesa dell’intera A2 (oltre 83 punti a gara), che tanto concede proprio dalla linea dei tre punti (38%, la peggiore del girone insieme a Rimini). Anche in questo, la partita dell’andata è maestra: sotto di 12 al tramonto del 3° quarto, Nardò esplose offensivamente nell’ultimo ribaltando il verdetto del match.

Coach Di Carlo arriva al match alle prese con diversi infortuni: Mitchell Poletti – ex FulgorLibertas, perfino capitano della squadra che si salvò nella stagione 201011 – dovrebbe essere out per la partita. Idem Marco Ceron che pure è ormai pronto a rientrare dopo mesi fuori. Sulla via del rientro già oggi, invece, pare essere il pivot Jacopo Borra, che nelle ultime settimane è rimasto fuori dai giochi e ritrova proprio coach Antimo Martino che aveva avuto la scorsa stagione nella Fortitudo Bologna.

Nel roster di Nardò, particolarmente importante è l’impatto dei due stranieri: se Vojislav Stojanovic è un giocatore duttile e dai numeri di grande rilievo (17 punti, 6 rimbalzi e oltre 4 assist a partita), l’ex Nba Russ Smith sta spostando gli equilibri per la formazione salentina, con oltre 25 punti di media e 3 assist di media collezionati dal suo arrivo. Nelle rotazioni ci sono anche il tiratore Lorenzo Baldasso, l’ex golden boy Andrea La Torre e il playmaker Parravicini. Sotto le plance, oltre al rientrante Borra, c’è anche Andrea Donda, chiamato agli straordinari nelle ultime settimane dopo essere stato a lungo sull’orlo del taglio.

Insomma, al Palafiera arriverà una formazione insidiosa, atipica, con tanta voglia di collezionare scalpi importanti; dall’altra parte, però, Forlì non può permettersi scivoloni se vuole lottare per la prima posizione, alla vigilia di un mese – febbraio – che la porterà a disputare due delicate trasferte a Cividale e Cento, continuando in una corsa fin qui equilibrata fatta di sorpassi e controsorpassi. Pertanto, questa sera Cinciarini e compagni hanno il dovere di mettere in campo una prestazione solida e compatta, contro una formazione insidiosa, per provare a regalare al proprio pubblico l’ennesimo successo e la gioia in una stagione fin qui densa di soddisfazioni, ma che ancora è quanto mai lontana, dal momento dei bilanci o dei festeggiamenti.

Valerio Rustignoli