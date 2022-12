Lutto nel calcio

Addio a Claudio Aglietti, noto portiere forlivese degli anni Settanta, deceduto dopo una lunga malattia. Nato il 10 aprile 1947, Aglietti era cresciuto nella Tre Martiri di Gino Bertaccini e aveva poi giocato anche con l’Edera, che in quei tempi vantava la seconda squadra di Forlì. Il punto più alto della carriera di Aglietti furono i cinque campionati fra i pali del Faenza tra il 1971 e il ’76, giocati in Promozione, allora la quinta serie nazionale, e in serie D nel 1972-73. Durante quell’esperienza Aglietti fu allenato da Landi, Ragazzini e Zattoni, storici mister biancorossi, e divise lo spogliatoio con diversi noti giocatori forlivesi come Ruscelli, Piolanti, Ceccarelli, Ballardini, Chierici e Tumedei.

Impiegato presso la Faenza Editrice, Aglietti aveva continuato a coltivare la passione per il calcio giocando a livello amatoriale nel Dell’Amore e, soprattutto, nel Bar Campo Sportivo, uno squadrone che a inizio degli anni Ottanta aveva dominato un campionato Uisp a cui prendevano parte decine di formazioni forlivesi. Poi aveva insegnato il ruolo di portiere con Cava, Vecchiazzano, Edelweiss, Borgo Tuliero e Predappio. Lascia la moglie Virgilia e la figlia Silvia. Oggi i funerali, alle ore 10, con partenza dalla camera mortuaria e cerimonia religiosa alla chiesa Santa Maria Lauretana di via Campo di Marte.

Franco Pardolesi