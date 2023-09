Maglia granata-oro, campo a Sant’Andrea: si butta nella mischia pure l’Atletic Frampula

Un gruppo di dirigenti con in comune la grande passione per il calcio e la voglia di creare una nuova società sportiva; società che vuole essere un punto di riferimento per l’aggregazione di tanti giovani forlimpopolesi attraverso lo sport. Questa, in sintesi, la motivazione della nascita dell’Atletic Frampula, club che si appresta ad allinearsi ai nastri di partenza del campionato di Terza Categoria di Forlì e Cesena. Un gruppo di giocatori radicato sul territorio con l’opportunità così di continuare a coltivare le amicizie già consolidate col pallone tra i piedi.

L’Atletic Frampula, per di più col suo simpatico e spiritoso nome di stampo dialettale (Frampul, per chi non lo sapesse, è Forlimpopoli, e Frampula è una sorta di suo vezzeggiativo), intende sviluppare un forte senso di appartenenza cementato dalla passione per lo sport e dai valori di lealtà e amicizia.

"L’entusiasmo che stanno dimostrando in questi primi giorni di preparazione i ragazzi che hanno aderito a questa nuova proposta – racconta Bruno Spazzoli, direttore sportivo della società artusiana – è la risposta più importante e stimolante per credere in quest’avventura". Un percorso che prenderà il via col primo impegno ufficiale di sabato prossimo con la gara della coppa Renzo Resta sul campo cesenate del Torresavio e poi con la prima giornata di campionato di sabato 16 settembre.

Proprio oggi la squadra, che vestirà la casacca granata-oro e disputerà la gare interne sul terreno di gioco della frazione di Sant’Andrea, sarà ricevuta nella residenza comunale dalla sindaca Milena Garavini e dall’assessore Adriano Bonetti.

Questo organico e staff. Portieri: Alex Basso, Simone Alocchi, Federico Giunchi. Difensori: Francesco De Pace, Antonio Guarino, Mattia Leonessi , Nicholas Medardoni, Enrico Persiani, Massimiliano Spazzoli, Manuel Turroni, Matteo Zaccarini. Centrocampisti: Nicola Biscaglia, Jacopo Briganti, Diego Fabbri, Nicolò Longo, Andrea Giorgioni, Matteo Nasolini, Matteo Pruni, Riccardo Rossi, Enea Toschi. Attaccanti: Nicolò Milandri, Elia Ravaioli, Mattia Strazzella, Nicolò Zampighi. Allenatore: Marco Montalti. Viceallenatore: Aldo Chiadini. Preparatore portieri: Luca Zaccarelli. Direttore sportivo: Bruno Spazzoli. Presdente: Denis Alocchi. Vice presidente: Riccardo Nasolini. Dirigenti Mirco Alocchi, Pierluigi Giorgioni, Marco Govoni e Massimiliano Nasolini.

Franco Pardolesi