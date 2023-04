Maini, parola alla difesa: "Forlì squadra vera"

di Marco Lombardi

E alla fine arriva Maini. Una zampata del ministro della difesa in zona Cesarini ha consentito a un Forlì sull’orlo del baratro di arrestare l’emorragia di sconfitte e uscire da Riccione con un pareggiuccio di speranza. Che mantiene il galletto in corsa per un posto playoff.

Maini, vista la reazione finale, c’è da mordersi le mani per l’approcciato alla gara?

"Il pareggio è giusto. Nel primo tempo lo United ci ha lasciato giocare, ma abbiamo commesso tanti errori tecnici e siamo andati sotto; poi però nella ripresa, dopo aver incassato anche il raddoppio, abbiamo prodotto una reazione vigorosa, tanto da sfiorare il ribaltone nel finale con la punizione di Scalini".

Che valore ha il pareggio di Riccione?

"Un valore enorme, perché venivamo da quattro sconfitte e ci permette di restare aggrappati alla zona playoff. Inoltre, recuperare due gol di svantaggio significa che la squadra ha anima, cuore e grande attaccamento alla maglia. Abbiamo dimostrato che siamo vivi. Questo pareggio, a livello morale, vale come una vittoria".

Contro gli attaccanti dello United la difesa ha sofferto parecchio: merito loro o il pacchetto dei centrali ha accusato i postumi dell’influenza?

"Il valore delle punte del Riccione non si discute. Vero è che, nella ripresa, ci hanno messo in difficoltà, ma anche perché eravamo sbilanciati in avanti. Però nel complesso abbiamo retto abbastanza bene".

Che aria si respirava all’intervallo nello spogliatoio, col Forlì sotto nel punteggio?

"C’era tanta voglia di ribaltare la partita, di ribellarsi all’eventualità dell’ennesimo ko. Abbiamo tirato fuori il carattere e dimostrato, a scanso di equivoci, che questa squadra ha valori tecnici e umani importanti".

E invece al termine?

"Eravamo sollevati, perché perdere sarebbe stata un’ingiustizia. Adesso restano due partite per centrare un obiettivo raggiungibile. Guardandoci negli occhi, ci siamo caricati".

Per lei un gol di rapina, a mo’ di consumato predatore dell’area. Quasi quasi converrebbe schierarla là davanti...

"No, è meglio che stia dietro. Il nostro reparto attaccanti è probabilmente il migliore del torneo, importante ed eterogeneo, in cui ognuno ha caratteristiche peculiari. Magari il gol è mancato, questo sì, ma le nostre punte sono comunque forti".

La sensazione è che qualche elemento, anche di spicco, sia arrivato al momento clou con la spia della riserva accesa...

"Abbiamo avuto problemi di infortuni. Inoltre Rrapaj convive con la pubalgia, ma stringendo i denti riesce a scendere in campo. Anche l’influenza ci ha messo del suo impedendo a diversi, me compreso, di allenarsi regolarmente nella settimana dell’ultimo match. Nelle difficoltà, però, abbiamo sempre fatto quadrato, da gruppo vero e coeso".

Finisse oggi il campionato, il Forlì sarebbe fuori dai play-off: come la prendereste?

"Al momento non ci pensiamo, restano ancora due partite: tireremo poi le somme".