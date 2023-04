Malagò al Panathlon: gli azzurri verso Parigi 2024

Ospite di prestigio per il Panathlon Club Forlì. Venerdì sera sarà infatti in città il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, che intratterrà i presenti sul tema ’Le prospettive dello sport italiano verso le Olimpiadi di Parigi 2024’.

Prima della cena conviviale, che si svolgerà presso l’Hotel Globus a partire dalle 20.30, si terrà un incontro ristretto tra le massime autorità istituzionali cittadine, il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, la presidenza del Panathlon Forlì e lo stesso Malagò per mettere a punto una sinergia volta a realizzare un libro dedicato all’indimenticabile forlivese Bruno Grandi, per vent’anni a capo della Federazione mondiale di ginnastica, che possa al tempo stesso promuovere l’amore per tale disciplina sportiva e approfondire la conoscenza di questo impareggiabile uomo di sport.

La manifestazione, che vedrà tra i presenti il governatore dell’area Emilia-Romagna e Marche del Panathlon International, coinvolgerà anche il Rotary Club Romagna e i rappresentanti dei Panathlon Club di Ravenna e Rimini, oltre ai familiari di Bruno Grandi. L’incontro è stato organizzato in collaborazione col comitato regionale del Coni.