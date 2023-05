Mamanet, domani trofeo delle scuole

in campo più di 140 mamme in rappresentanza di 14 fra scuola dell’infanzia e primarie di Forlì: lo School Mamanet-Trofeo Città di Forlì, giunto alla sua sesta edizione, va in scena come ogni anno nel weekend della festa della mamma, domani dalle ore 9 al Pala Marabini di San Martino in Strada, in viale dell’Appennino 496. Il mamanet è una disciplina sportiva fra il volley e la palla rilanciata, nata in Israele è diventata motore sociale per lo sport di mamme ed over 30. Sarà l’occasione di vedere padri e figli in tribuna a fare il tifo e le mamme in campo. Il torneo è organizzato da Aics Volley Forlì, che porta avanti da anni le attività del mamanet in città, in collaborazione con il Comitato provinciale Aics di Forlì-Cesena e con il patrocinio del Comune. In palio per le squadre in campo un buono di 50 euro per l’Associazione Genitori da spendere in materiale didattico e di cancelleria presso la cartoleria Futura.