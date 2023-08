Manca l’ultimo colpo, non le certezze Forlì, quasi un record i quattro confermati

di Simone Casadei

Estate ancora molto calda per la Pallacanestro 2.015. La società forlivese, infatti, si sta muovendo freneticamente alla ricerca del secondo straniero, anche se senza sapere a che santo votarsi: subito evaporata la suggestiva pista che portava a Keith Hornsby, diverse altre vengono battute, ma finora senza trovarne la via d’uscita. Con ogni probabilità così la guardia americana chiamata a completare il roster non sarà a disposizione di Antimo Martino già da questa settimana, col raduno giovedì. Se anche un affare dovesse andare in porto a tempo di record, andranno poi sbrigate le ‘solite’ lungaggini burocratiche che richiederanno qualche giorno di attesa, come peraltro accade tuttora per Xavier Johnson, ingaggiato ormai due settimane fa.

I biancorossi, insomma, ripartiranno privi di una pedina fondamentale dello scacchiere. Però, oltre ai preziosi nuovi innesti, l’Unieuro in palestra ritroverà subito una discreta dose di certezze da cui ripartire. Dalla cavalcata dell’ultimo campionato, conclusasi solo con la finale promozione persa lo scorso giugno, sono infatti stati confermati ben quattro elementi: quasi la metà degli effettivi a disposizione dello staff tecnico.

Quattro elementi che conoscono a menadito lo spartito forlivese e saranno fondamentali, oltreché sotto il profilo puramente tecnico, nell’indottrinamento degli ultimi arrivati. Tre di questi sono nel reparto esterni: Fabio Valentini, Daniele Cinciarini e Luca Pollone (uno per ruolo); l’ultimo, Todor Radonjic, è un anello di congiunzione col settore lunghi, ricoprendo entrambi gli ‘spot’ delle ali.

Ripartire dai pilastri dell’ultima annata è una scelta più che mai corretta, naturalmente. Al tempo stesso, però, in casa Pallacanestro 2.015, negli ultimi anni, di rado si è registrata una tale mole di conferme dalla stagione precedente. Lo scorso anno, ad esempio, il repulisti fu generale: a vestire ancora la maglia Unieuro fu il solo Lorenzo Benvenuti. Un po’ più di continuità, invece, si registrò nel triennio di Sandro Dell’Agnello; pure nell’estate 2021, ad esempio, restarono in biancorosso quattro elementi: Riccardo Bolpin, Davide Bruttini, Jacopo Giachetti e Nicola Natali. A stagione in corso, poi, tornò sotto San Mercuriale anche Erik Rush, prendendo il posto di Jeffrey Carroll.

Nei campionati precedenti, a livello di senior, le conferme dall’annata precedente non furono mai più di tre. L’unica eccezione è rappresentata dall’estate 2016, quando si ripartì dal gruppo storico della promozione in A2 puntando anche in quel caso su quattro elementi consolidati: Davide Bonacini, Michele Ferri, Paolo Rotondo e Sebastian Vico.

Forlì, inoltre, è anche una delle poche big del prossimo campionato di serie A2 che ripartirà da un ‘blocco’ granitico. Al netto delle rivoluzioni di Trieste e Verona, neo retrocesse dalla massima serie, Udine ha trattenuto soltanto Diego Monaldi e Raphael Gaspardo. Nel girone Verde, poi, Cantù si affiderà di nuovo a Filippo Baldi Rossi, Lorenzo Bucarelli e Stefan Nikolic. Differente il discorso di Treviglio (Giuri, Luca Vitali, Cerella e Sacchetti) e Torino (Vencato, De Vico, Poser, Schina e Pepe), che hanno confermato, rispettivamente, pure Alex Finelli e Franco Ciani in panchina. Insieme all’Unieuro, sono le uniche a proseguire all’insegna della continuità.