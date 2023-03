Mantovani e Tassiello stendono la Fortitudo

Col mirino puntato sulla Coppa Carnevale di Piombino, l’Under 19 Eccellenza è caduta sul campo di San Lazzaro (86-79 il finale), al termine di una gara equilibrata in cui i bolognesi hanno ribaltato il passivo nell’ultima frazione. Portando quattro ragazzi in doppia cifra (Benzoni, 19 punti, il top scorer), Forlì resta seconda in classifica a -12 dalla capolista Pesaro, a braccetto con la Virtus Siena. Ieri, alla prima giornata a Piombino, i ragazzi sono caduti 61-91 contro Rapallo (parziali 11-28, 35-50, 51-68): in doppia cifra Munari (17) e Borcin (11). Stamattina alle 11 secondo turno contro Tortona: passano due squadre su quattro.

Cade anche l’Under 17 Gold, sconfitta per mano di Ozzano (47-55, Balistreri in mostra con 14 punti), mentre i pari età dell’Under 17 Eccellenza, campioni regionali, cominceranno la fase interregionale domenica sul campo di Brescia. Bella vittoria, infine, per l’Under 15 Eccellenza forlivese contro la Fortitudo Bologna (50-64) trascinata dai 19 punti di Mantovani e Tassiello.