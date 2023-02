Manuel Lama nuota verso le Paralimpiadi di Parigi 2024

È una roccia. Più forte di qualunque aspetto negativo, davvero duro come la pietra, anche se il suo soprannome ricorda l’acqua: il forlivese Manuel Lama, "Lamone" per gli amici, lo scorso novembre ha compiuto 45 anni. Corre, nuota e va in bicicletta anche se è affetto da una malattia degenerativa maculare. Fa tutto in un solo sport, ovvero il triathlon ed è entrato nel progetto della nazionale Italiana di Paratriathlon, partecipando ai primi raduni federali, ai campionati italiani e alle prime gare internazionali organizzate da Worldtriathlon. Lo scorso anno, ad esempio, ha vinto il campionato italiano Paraduathlon Supersprint nella categoria PTVI B2 che è la solita nella quale gareggia, con la guida e il cordino che come un cordone ombelicale lo unisce al suo atleta d’appoggio. E il suo sogno, neppure troppo nascosto, è quello di far parte della nazionale che parteciperà alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Molto impegnato nelle scuole del forlivese per parlare del mondo dello sport paralimpico, lo scorso anno Manuel Lama è stato vittima di un infortunio importante e, nel periodo di inattività forzata, ha deciso di lavorare sempre più sulla tecnica di nuoto, mettendo a frutto per il meglio la pausa involontaria. Così, il triatleta romagnolo ha deciso di affidarsi all’Academy del Forlì Nuoto per la preparazione della sua frazione più debole. Sotto la guida del direttore tecnico Alessandro Resch, e del capo allenatore Massimiliano Resch, Lama sta trasformando la sua sensibilità in acqua: lavora duramente ogni giorno per raggiungere questo traguardo.

"Manuel ha iniziato la stagione – dicono Massimiliano e Alessandro Resch – nell’ultima fila della corsia più lenta e oggi, dopo appena tre mesi, è già riuscito ad allenarsi ai livelli del gruppo superiore: un esempio di determinazione e abnegazione per tutti noi. Siamo fieri di averlo in acqua e nonostante le difficoltà non abbiamo mai smesso di lottare insieme. Il suo impegno e la sua dedizione devono essere un’ispirazione per gli atleti più giovani".

u. b.