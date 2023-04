Marini: "Forlì, riprenderei quel tiro Clima di fuoco per la mia Treviglio"

di Gianni Bonali

Pierpaolo Marini, guardia di 30 anni, è stato per una stagione e mezzo, dal 2018 allo stop causa Covid del febbraio 2020, un giocatore della Pallacanestro 2.015. E domenica prossima sfiderà con la sua Treviglio proprio Forlì all’Unieuro Arena, nello scontro al vertice del girone Giallo. Diventato giocatore esperto, ottimo tiratore ‘di striscia’ e grande agonista, la guardia abruzzese sta disputando un buon campionato con la squadra lombarda con 15 punti di media a partita e ritorna sul parquet forlivese per tentare di strappare agli uomini di coach Martino il primo posto in classifica, a due giornate dal termine della seconda fase.

Marini, partiamo dai suoi ricordi del periodo forlivese.

"Ho vissuto a Forlì bei momenti che mi hanno lasciato ricordi positivi e piacevoli. Grazie ai compagni di squadra, tra i quali Davide Bruttini che sta giocando a Treviglio con me in questa stagione, e allo staff tecnico ho sentito sempre fiducia nei miei confronti. Forlì è stata la mia rampa di lancio come giocatore, sono cresciuto dal punto di vista tecnico e abbiamo avuto buoni risultati: ho dato sempre il massimo sul parquet come impegno e voglia di vincere".

Le viene in mente qualche rammarico?

"Sì, quello di non avere potuto concludere il campionato causa la pandemia Covid: penso che con un gruppo così affiatato avremmo potuto toglierci grandi soddisfazioni".

In seguito, prima di approdare a Treviglio, ha lasciato Forlì destinazione Napoli. A distanza di tempo, possiamo entrare nel dettaglio della scelta?

"Sono un professionista e davanti a una proposta economica superiore da parte di Napoli rispetto a Forlì ho accettato una nuova avventura, in una società con progetti ambiziosi".

Torniamo alla partita di andata in Lombardia vinta dai biancorossi. Ha avuto una partenza eccezionale con 13 punti nel primo quarto sui 17 di squadra, poi nel finale ha sbagliato il tiro che poteva decidere la gara a vostro favore.

"Ho iniziato bene l’incontro, il match è comunque stato sempre combattuto e in equilibrio e nel finale ho sbagliato un tiro decisivo. Ma mi prenderei di nuovo la responsabilità perché sono fatto così: mi piace essere un leader e non mi tiro indietro quando la palla scotta, la bellezza del basket è anche questa".

Domenica il calendario propone la sfida al vertice al Palafiera: con che spirito si presenta e che atmosfera si aspetta sulle tribune?

"Sarà una gara difficile e importante e mi aspetto una bella partita in un clima infuocato: i tifosi forlivesi sono appassionati e caldi. Tornerò con piacere in una città che mi ha dato tanto sia a livello sportivo che umano".

Cosa pensa del roster forlivese?

"È una squadra ben costruita, solida e continua nei risultati con due americani forti. D’altra parte è prima in classifica nel girone e lotterà fino alla fine per la promozione in A1".

Parliamo della sua Treviglio: una società ambiziosa e un gruppo formato da giocatori esperti. Che sensazioni le danno i playoff ormai imminenti?

"Siamo una squadra lunga, molto esperta e stiamo alzando il livello del gioco sia in difesa che in attacco. Dobbiamo arrivare bene ai playoff con energia e forza mentale, anche perché ci sono altre compagini ambiziose che puntano alla promozione e alla fine vincerà, come sempre, la migliore".