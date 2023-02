Marks: "Cento-Forlì, il mio derby con Martino"

di Gianni Bonali

Derrick Marks, 29enne nativo di Chicago, è una guardia americana di 191 centimetri per 93 chili e veste da questa stagione la maglia biancorossa di Cento, dove segna 19 punti a partita e per Forlì sarà uno dei pericoli pubblici nel derby di alta classifica di domenica sera. E ricostruendo la sua carriera (in Italia anche le maglie di Tortona, Torino e Pistoia, più esperienze in Germania, Bulgaria e Turchia) si nota subito una coincidenza che darà sale al big match: giocava a Ravenna nella stagione 201617, quella coronata dalla semifinale playoff. Il suo allenatore era un certo Antimo Martino.

Marks, che ricordi ha di coach Martino, attualmente sulla panchina di Forlì?

"Abbiamo avuto un ottimo rapporto. È uno degli allenatori con cui mi è piaciuto giocare e insieme abbiamo fatto grandi cose, al di là delle aspettative che la maggior parte dei tifosi aveva".

Domenica sera, prima della palla a due, vi incontrerete sul parquet. Quali sensazioni immagina?

"Siamo ancora in contatto e sono sicuro che parleremo prima della partita, come facciamo sempre quando ci incontriamo".

Come arrivate a questo derby di alta classifica e quali sono le differenze tra Cento e Forlì che viene da una striscia vincente di cinque incontri?

"Giochiamo contro una squadra che ci ha sconfitto nel girone di andata ed è in testa alla classifica. Noi, invece, arriviamo da una sconfitta e sarà un match importante".

Si incontrano sulle tribune della Milwaukee Dinelli Arena due tifoserie calde e rivali. Come vive l’atmosfera del derby? E com’è la differenza rispetto a un’altra sfida come Ravenna-Forlì che lei ha già giocato?

"Sinceramente non mi faccio prendere troppo dalle rivalità tra città, ma posso dire che i centesi parlano di Forlì più di quanto non facessero i ravennati quando giocavo lì".

Nel quintetto forlivese Vincent Sanford ricopre il ruolo di guardia: cosa pensa del suo connazionale?

"Sanford è una delle guardie più esperte della nostra A2 ed è un ottimo giocatore. Penso che, a questo punto della stagione, sarà una bella sfida perché siamo due dei migliori team del girone".

Cento viene dalla netta confitta in trasferta con Nardò: 100-86 il punteggio. Come giudica la prestazione della sua squadra?

"È stato strano prendere così tanti punti nella partita con Nardò. Abbiamo fatto alcuni errori difensivi e sbagliato alcune rotazioni che li hanno aiutati a segnare. Ora dobbiamo guardare avanti, non pensare agli errori commessi sabato e concentrarci per vincere il match con Forlì".

In chiusura, come vede la partita di domenica?

"Sarà un incontro sentito da entrambe le parti e che determinerà la classifica in maniera importante. Dobbiamo affrontare il derby con serietà e impegno, anche perché Forlì sicuramente non ci sottovaluterà, anche se veniamo dalla brutta sconfitta con Nardò".