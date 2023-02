Martino: "Cento-Forlì da non fallire" Duecento tifosi in un clima rovente

di Gianni Bonali "Il derby con Cento è un big match, un incontro molto importante tra due squadre che, dall’inizio del campionato, stanno recitando un ruolo da protagonista". Coach Antimo Martino scandisce le parole e si prepara ad affrontare un incontro molto sentito dai tifosi forlivesi, da vincere "per mettere un sigillo su una delle prime tre posizioni della classifica". Il che significherebbe accedere al girone principale della seconda fase, quello Giallo, con il fattore campo a favore almeno al primo turno di playoff. La Pallacanestro 2.015, reduce dalla vittoria in trasferta con Cividale, incrocia i guantoni con Cento (palla a due ore 20, Milwaukee Dinelli Arena), con la squadra di coach Mecacci che è uscita sconfitta dalla sfida con Nardò. Forlì viene da una striscia positiva di cinque vittorie consecutive, dodici nelle ultime tredici, e trova sul proprio cammino i centesi per la terza volta in questa stagione, tra campionato e Supercoppa: in parità, finora, il bilancio con vittoria a fil di sirena in campionato per gli uomini di coach Martino (ancora senza Sanford e con Cinciarini espulso) e netta sconfitta in Supercoppa. L’Uniero sarà seguita da oltre 200 tifosi: i biglietti disponibili per il settore ospiti sono stati esauriti...