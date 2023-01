Martino: "Dai Forlì, vinci per i primi tre posti"

di Gianni Bonali

Forlì-Nardò: la parola d’ordine di coach Antimo Martino è "massima concentrazione". I biancorossi reduci dalla netta vittoria nel derby con Ravenna incrociano i guantoni con i granata di coach Di Carlo (palla a due all’Unieuro Arena con orario posticipato, le 20). Buona la prevendita per la sfida con i neretini: venduti, al momento, oltre 1000 biglietti che sommati alla quota abbonamenti e all’iniziativa della Pallacanestro 2.015 ‘Scuole a palazzo’ regalerà anche un bel colpo d’occhio sulle tribune del Palafiera. Sul versante spogliatoio, probabile assente il centro Benvenuti a causa dell’influenza. Il capitano Cinciarini, invece, ha superato l’infortunio al collo, si è allenato regolarmente con i compagni ed è disponibile.

"Affrontiamo una partita con una compagine che ha la qualità e il talento per metterci in difficoltà – precisa coach Martino –, e quindi dovremo prestare molta attenzione soprattutto all’aspetto difensivo, anche perché Nardò ha il miglior attacco del nostro girone. Inoltre, rispetto all’andata, ha aggiunto nel roster il play Smith che ha aumentato il potenziale offensivo della squadra: un giocatore notevole per la categoria, sia per il talento che per le doti atletiche, al quale dovremo stare molto attenti". Parole che devono far suonare una sveglia in casa Unieuro, richiamando alla memoria la sconfitta dell’andata in Puglia. Martino torna così a insistere con ai suoi ragazzi per avere un’applicazione costante per tutti i 40 minuti e una prestazione dove ogni possesso, sia difensivo che offensivo, sia gestito al meglio. Chiaro il rimando alle parole espresse a Ravenna, pur dopo un derby vinto.

"Sono contento della nostra classifica – precisa – e di quello che stiamo facendo e di come la squadra si sta esprimendo: soprattutto la grande regolarità del percorso intrapreso a inizio stagione, un aspetto non scontato anche perché abbiamo stravolto il roster, con uno staff tecnico nuovo e siamo partiti da zero". Il coach vede un possibile obiettivo per il quale dare il massimo: "Arrivare nelle prime tre posizioni del girone". Come? "Limitando le disattenzioni in alcuni momenti del match. Poi non dobbiamo dimenticarci che in campo ci sono anche gli avversari che non mollano mai, ma è importante che la squadra non abbia cali di tensione significativi, continui a crescere e migliorarsi". Da segnalare, infatti, come le squadre di vertice esprimano tutte buoni numeri dal punto di vista difensivo e "noi ad oggi abbiamo una struttura abbastanza solida e delle certezze: idee chiare, generosità e voglia di mettere il corpo. Dobbiamo invece limitare le disattenzioni dei singoli giocatori, migliorare la comunicazione e i cambi difensivi e alzare sempre di più il nostro livello che è già alto, ma non posso accontentarmi".

Nel derby vinto con Ravenna "Adrian è stato bravo a concretizzare il lavoro di squadra che avevamo preparato in settimana. Mi auguro che nel match di stasera ci siano più protagonisti e soprattutto di fare una partita seria che ci porti alla vittoria". Le buone prestazioni dei biancorossi hanno alzato la fiducia degli appassionati attorno all’Unieuro e "questo fattore non può che farmi piacere, perché il supporto dei tifosi è sempre importante anche perché non ci sono incontri facili e vittorie scontate".