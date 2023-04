Martino: "È la risposta che mi aspettavo"

di Gianni Bonali

Una Pasqua dolce per Forlì che espugna il PalaFacchetti grazie a una prestazione super, con il capitano Cinciarini sugli scudi autore di 23 punti in 22 minuti e con Adrian decisivo in alcuni frangenti: sono stati 22 i suoi punti finali. Ma soprattutto con i biancorossi sempre a comandare il match dall’inizio alla fine: solidità, difesa, intensità e personalità che hanno fatto esultare coach Martino come i circa 50 tifosi forlivesi presenti sulle tribune.

"Sono molto soddisfatto per la partita e per la vittoria finale – attacca Martino – ma soprattutto per il modo in cui la nostra affermazione è maturata: personalità e intensità contro una Treviglio che non ha mai mollato. Prima della gara avevo chiesto ai ragazzi appunto di giocare con personalità e lo abbiamo fatto per tutto il match, anche se dobbiamo naturalmente migliorare alcuni dettagli". Forlì che su un campo difficile, anche dal punto di vista ambientale, ha mostrato la sua forza mentale e tecnica, prevalendo sia al rimbalzo che nella percentuale al tiro. "Bisogna riconoscere alla squadra biancoblù la capacità di sporcare le nostre soluzioni offensive, ma i miei giocatori hanno ancora una volta dimostrato la qualità del gruppo. Già a Udine e a Cento avevano dimostrato di essere solidi in trasferta, ma dopo questa vittoria sono felice: questa Forlì ha dato tutto quello che aveva".

Ora la classifica sorride, i forlivesi sono nel trio di testa, "ma mi interessa relativamente anche perché questa seconda fase è comunque interlocutoria. Treviglio ha diversi giocatori di qualità e talento come Vitali, Cerella, Sacchetti, Marini e Clark e il match è stato equilibrato come lo è il girone Giallo". Tra i campioni che ha citato c’è posto per un altro: Cinciarini. "Per quanto riguarda la sua prestazione, sono vent’anni che dimostra di poter competere ad alto livello e quindi non sono sorpreso: è nelle sue corde giocare così".

Nel finale Treviglio sì è avvicinata pericolosamente ai biancorossi e forse il coach ha pensato alla partita persa con Cremona: "il basket è sempre imprevedibile e tutto può sempre succedere, anche perché Treviglio ha realizzato tanti canestri difficili. Ma se non avessimo vinto ci sarebbe stato molto rammarico da parte nostra. Quello che mi ha reso felice è l’atteggiamento che abbiamo avuto durante tutti i 40 minuti e in questa stagione siamo sempre usciti a testa alta dagli incontri, ma ho avuto le risposte che mi aspettavo giocando contro atleti che hanno frequentato per tanti anni la A1. Marini, per esempio, ha fatto una partita incredibile, come Vitali e lo stesso Clark e poi nel break subìto l’impatto ambientale si è fatto sentire".

Ora testa e cuore alla prossima sfida casalinga con Cantù, "cercando di fare il meglio possibile e provare alzare sempre l’asticella il più possibile perché stiamo facendo un campionato al di là delle aspettative e vogliamo continuare a provarci".