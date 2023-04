Martino: "Forlì, a Cremona altro duro test"

di Gianni Bonali

"Affrontiamo una partita molto difficile, un altro test che abbiamo il piacere e la curiosità di giocare per metterci ancora una volta alla prova". Coach Antimo Martino carica i suoi giocatori reduci dalla bella vittoria in trasferta con Treviglio, in vista del match oggi con Cremona (palla a due ore 18.30, PalaRadi). Gli uomini di coach Cavina, che hanno espugnato l’Unieuro Arena tre settimane fa, hanno invece vinto tutte e tre le sfide in questo girone Giallo, fra cui l’ultima in casa con Cento, dimostrando le qualità del gruppo, unica squadra ancora imbattuta.

I biancorossi si presentano sul parquet lombardo dopo una settimana complicata, con il centro Benvenuti in forte dubbio per un colpo ricevuto e con il capitano Cinciarini, reduce da una contrattura muscolare, che ha iniziato ad allenarsi gradualmente con i compagni solo da giovedì scorso. "Ma sono convinto che chi andrà in campo – afferma Martino –, come già successo in passato, darà il massimo. Dovremo approcciare bene la sfida dal punto di vista mentale per battersi, minuto dopo minuto, fino alla fine. Non è piacevole affrontare match difficili non al completo: negli ultimi tredici incontri in nove match abbiamo giocato con almeno una assenza nel roster, mentre mi risulta che Cremona possa contare su tutti gli effettivi".

Martino spiega come queste situazioni comportino un dispendio di energie ulteriori, "con contatti e una fisicità notevole in campo: non sarà facile, ma siamo pronti". Forlì si presenta a Cremona come capolista del girone Rosso e questo "è un risultato clamoroso e dobbiamo ragionare anche in termini di doppio confronto, visto il risultato dell’andata. Ma la nostra forza in questa stagione è stata quella di ragionare partita dopo partita e dobbiamo continuare a essere molto ambiziosi, provando a vincere sempre".

Poi Martino guarda avanti e parla dei playoff che arriveranno alla fine del girone Giallo. "Con i playoff iniziererà un nuovo campionato e cambiano le difficoltà. Se penso, ad esempio, a una serie con Cantù mi rendo conto cosa significhi fare incontri ravvicinati congrande intensità e fisicità in una settimana. Ma questa squadra ha dimostrato di avere delle certezze e sono convinto che se le porterà dietro anche nei playoff decisivi".

Nella sfida con Cremona "dobbiamo essere bravi a leggere i vari frangenti dell’incontro e a trovare soluzioni efficaci immediate. Non dobbiamo soprattutto ripetere le disattenzioni e gli errori del primo tempo della gara di andata, dove abbiamo lasciato agli avversari dei tiri aperti. Inotre i ritardi nelle nostre rotazioni e le disattenzioni al rimbalzo offensivo, dove Cremona ha delle qualità, ci hanno penalizato. Dobbiamo limitare gli errori grossolani al minimo e, come è successo a Treviglio, prendere fiducia durante l’incontro".

Il tecnico analizza poi la possibilià di intervenire sul mercato nella finestra disponibile nel mese di maggio, per inserire eventualmente un giocatore, per allungare le rotazioni. "Ritengo sia giusto fare un’ampia riflessione su questa opzione – rimarca Martino – analizzando, in particolare, la condizione atletica. Pensare infatti di affrontare i playoff in difficoltà da questo punto di vista non sarebbe bello e questa riflessione la dovrò fare con la società. Ritengo però che sia una questione che coinvolga direttamente la società stessa: al momento sono concentrato sulle prossime partite".

Comunque Martino ritiene che la finestra di mercato, "dai rumors che circolano, andrà a spostare degli equilibri che esistono in alcune squadre. Non è automatico che aggiungere corrisponda a un miglioramento della qualità del roster, ma in molti casi è così, soprattutto per allungare le rotazioni". Forlì avrà di fronte infatti nei playoff oltre un mese in cui giocherà ogni tre giorni e in quest’ottica l’innesto di un nuovo giocatore "può cambiare la situazione".