Martino: "Forlì, al PalaDozza non fermarti"

di Gianni Bonali

"La stagione è positiva, ma bisogna essere ambiziosi: con la Fortitudo nessun calo di tensione". Coach Antimo Martino scandisce le parole con piglio deciso e vuole una Forlì concentrata per il derby storico e sentito con i biancoblù. Un match in cui i biancorossi si presentano solitari in testa alla classifica del girone Rosso con 15 vittorie negli ultimi 16 incontri, mentre gli uomini di coach Dalmonte hanno perso le ultime quattro partite e cercano una vittoria per conquistare matematicamente i playoff: palla a due ore 18, PalaDozza, con diretta televisiva sul Ms Channel (canale 219 digitale terrestre) e su Tivusat, nonché sul bouquet Sky (canale 814) per gli abbonati.

"Dopo la vittoria di domenica scorsa con Udine – spiega Martino – ci aspetta l’ultima partita di questa fase regolare con una squadra che ha tante motivazioni per vincere, ma la nostra intenzione è quella di farci trovare pronti e il più possibile competitivi". I forlivesi si presentano sul parquet bolognese al completo, ad eccezione del capitano Cinciarini, che sta recuperando l’infortunio muscolare: il problema risale alla partita di gennaio con Chieti, si è scelto di dare un po’ di riposo per superarlo. "Daniele ha ripreso a lavorare con i compagni, ma solo in parte. Saranno invece disponibili Luca Pollone e Lorenzo Penna". Sul versante Fortitudo marcherà visita Miha Vasl, mentre "penso che Candussi alla fine ci sarà".

Martino tornerà per la prima volta da ex al PalaDozza e "sicuramente sarà emozionante tornare dove ho vissuto per tre anni. Quando ho allenato Reggio Emilia avevo già affrontato la Fortitudo, ma era all’Unipol Arena e senza i tifosi per il periodo Covid". A disposizione dei tifosi biancorossi solo 110 biglietti: "Dispiace perché in molti volevano assistere al derby, ma occorre rispettare le disposizioni di ordine pubblico e ne prendiamo atto". Martino lancia invece un appello agli appassionati forlivesi e si augura che si presentino in massa domenica prossima alla prima sfida della seconda fase – salvo sorprese sarà con Cremona – all’Unieuro Arena. Poi analizza gli avversari e sottolinea il buon rendimento casalingo della ‘Effe’: "Ha superato compagini come Pistoia e Udine, ha un roster importante e, al di là della classifica, possiede tutte le caratteristiche per crearci delle difficoltà. Ma noi dobbiamo essere concentrati sulla nostra prestazione".

Poi traccia un bilancio della stagione in corso e ammette che "la squadra mi ha stupito", anche perché era difficile pensare di arrivare all’ultima partita con il primo posto del girone già matematicamente conquistato. "Ho avuto l’opportunità di allenare un gruppo con qualità umane e voglia di fare bene, che si è espresso con regolarità e costanza" e ha affrontato le partite con una mentalità vincente, "senza dimenticare che nelle tre sconfitte mancavano alcuni giocatori infortunati".

Martino parla anche della decisione di tornare ad allenare in A2 e sposare il progetto della società di viale Corridoni: "Avevo bisogno di una realtà che credesse in me e quindi ho accettato con molto piacere la proposta di Forlì". Il prossimo fine settimana inizierà quindi la seconda fase del campionato con Cremona al Palafiera: "Sono in arrivo incontri e avversari difficili e dovremo essere concentrati e ambiziosi".