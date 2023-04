Martino: "Forlì, con Cremona devi fare di più"

di Gianni Bonali

"Dobbiamo avere tutti la consapevolezza che il livello di difficoltà aumenterà, anche perché dobbiamo affrontare tre squadre che hanno costruito un roster per puntare alla promozione". Coach Antimo Martino non nasconde le insidie del girone Giallo che segna l’inizio della seconda fase del campionato: palla a due ore 18, Unieuro Arena, contro la Cremona di Demis Cavina.

Tra le compagini che i biancorossi incontreranno (con match di andata e ritorno) ci sono anche Treviglio e Cantù. Ma coach Martino pensa solo alla Vanoli: "Cremona è una formazione che, a dimostrazione del suo valore, ha portato a casa sia la Supercoppa che la Coppa Italia e possiede fisicità, atletismo, talento e profondità: proprio per questo stasera ci sarà bisogno di una grande prova. Noi abbiamo delle certezze che ci hanno permesso di disputare una stagione regolare notevole, ma sappiamo che questo non è sufficiente: da oggi la qualità e intensità delle prestazioni dovrà aumentare. Questa è la sfida a cui andiamo incontro e dobbiamo dimostrare di essere competitivi da qui in avanti". Martino è contento dell’entusiasmo che si è creato nell’ambiente, ma "quello che è stato fatto non ci dà alcun vantaggio".

La Pallacanestro 2.015 potrà contare sul ritorno del capitano Cinciarini che "si è allenato regolarmente con i compagni, ma che, essendo stato fermo a lungo, necessita di qualche tempo per riprendere il ritmo partita. Ma già averlo a disposizione nelle rotazioni è qualcosa di importante". Nel gruppo si respira entusiasmo e "dopo aver raggiunto la certezza matematica della qualificazione al girone Giallo siamo stati bravi a non abbassare il livello di attenzione e abbiamo trascorso una settimana con un po’ di pepe che non guasta". Vede carichi i suoi giocatori: "Da parte nostra c’è molta voglia e spero che, grazie ai tifosi, ci sia un’atmosfera importante che ci possa aiutare. Il contributo degli appassionati, in sfide che non saranno per nulla facili, potrà fare la differenza, soprattutto nei momenti di difficoltà".

Cremona potrà contare, inoltre, sul rientro della guardia americana Trevor Lacey che era stato fermato da un lungo infortunio: coach Cavina potrà così allungare le rotazioni. "Abbiamo grande rispetto per una compagine che è tra le migliori della categoria". Nei giorni scorsi Martino ha preparato l’incontro visionando diverse partite dei lombardi. E su una in particolare si sofferma, nello specifico quella con Treviglio: "È stata una sfida tra due grandi squadre, con diversi giocatori pericolosi ed esperti e ci è servito per capire alcune caratteristiche con cui dovremo fare i conti in un prossimo futuro". Tra le peculiarità della squadra di Cavina c’è anche una grande pressione difensiva, quindi "dobbiamo mettere sul parquet qualità ed energia, concentrazione, intelligenza e durezza".

Nathan Adrian è stato nominato Mvp del girone Rosso di marzo: "È sempre piacevole ricevere un riconoscimento e sono contento per lui perché lo ha meritato per tutto quello che ha fatto nell’ultimo periodo: Nathan è migliorato mostrando un gioco più ampio e completo, lo staff tecnico lo ha stimolato, ma i progressi sono merito suo".

Martino dà anche un giudizio sulla formula del campionato: "dire che mi piaccia è difficile. Mi rendo conto che quando saltano delle squadre in corsa non sia facile trovare delle soluzioni, non ho delle proposte alternative in merito, ma arrivare alla fine della stagione è lunga: occorre essere bravi, a livello mentale, a rimanere sempre sul pezzo". La nuova sfida per i forlivesi è quindi capire il loro livello rispetto a squadre come Cremona, Treviglio e Cantù. "Poi durante i playoff – precisa il coach – ci saranno altri elementi da valutare, come il fatto di giocare ogni due giorni, ma già da ora dobbiamo alzare ancora di più il livello dell’asticella".