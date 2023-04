Martino: "Forlì, obiettivo primi due posti"

di Gianni Bonali

"Con Cantù è una partita molto difficile perché affrontiamo una squadra che ha vinto il girone Verde e che già nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione. In più ha aggiunto un allenatore esperto e giocatori che vanno ad aumentare la qualità, il talento e la profondità del roster". Coach Antimo Martino vuole una Forlì con grande energia, applicazione e concentrazione per tutti i 40 minuti di gioco: palla a due ore 17, Unieuro Arena, con diretta televisiva su Ms Channel (canale 814 di Sky, e in chiaro piattaforma Tivusat).

I biancorossi sono reduci dalla bella vittoria in trasferta a Treviglio, mentre i canturini hanno sconfitto in casa Cento: ecco il big match della terza giornata della seconda fase del campionato, contro una compagine che è parte della storia del basket italiano per tradizione, giocatori e palmares (fra i trofei conquistati 3 scudetti, 2 Coppe dei campioni, 4 Coppe Korac e 2 Intercontinentali). Cantù ha vinto 20 partite su 24, con un coach come Romeo Sacchetti – per tutti Meo – che ha guidato la Nazionale anche alle ultime Olimpiadi di Tokyo e che nel 2016 è stato eletto nella Italia basket Hall of Fame.

Per Forlì c’è il dubbio della presenza del capitano Cinciarini, fermato in settimana da un problema muscolare: ha avuto mercoledì uno stop, "nulla di grave, ma sia giovedì che venerdì ha lavorato a parte e vediamo se riusciamo a recuperarlo. Per noi sarebbe un’assenza importante perché lui è il vero plus dalla panchina, un giocatore esperto nei momenti caldi del match, in grado di produrre molti punti in pochi minuti", è il ragionamento di coach Antimo Martino, che contempla anche l’eventualità di un’assenza: "Nel caso faremo rotazioni diverse, ma nessuno ha le caratteristiche per fare il Cinciarini. Comunque ho fiducia nei ragazzi che daranno il massimo come sempre in campo. Anche perché, dopo le partite con Cremona e Treviglio, abbiamo dimostrato di avere le qualità per competere in questo girone".

Poi Martino analizza le prime partite della seconda fase e spiega come "nel primo tempo con Cremona la squadra ha pagato lo scotto di affrontare una compagine che aveva vinto Coppa Italia e Supercoppa, dimostrando un atletismo importante. Il primo tempo ci è servito per capire che dovevamo crescere in energia, lo abbiamo fatto e abbiamo sfiorato la vittoria nel finale. A Treviglio, invece, siamo partiti forte, reagendo ai tentativi di rientro dei lombardi".

La partita con Cantù è un test significativo anche per disegnare le posizioni nella classifica del girone Giallo: una vittoria porterebbe Forlì al comando, da sola o appaiata a Treviglio e dunque virtualmente davanti grazie allo scontro diretto vinto otto giorni fa. In ottica dei playoff, è decisivo raggiungere almeno il quarto posto nel girone, che darebbe diritto al fattore campo anche nell’eventuale semifinale. Ma il coach non si accontenta: "Stiamo bene atleticamente, lavoriamo per provare a vincere ogni sfida e per raggiungere i primi due posti della classifica, che è il grande obiettivo". Dunque, "vogliamo affrontare Cantù al meglio anche in virtù del valore degli avversari".

Il big match mette di fronte a Martino il collega Romeo Sacchetti che "ho avuto il piacere di incontrare più volte sia da capo allenatore che da assistente in serie A – ricorda – ed è un coach che ha vinto tanto, allenando anche la Nazionale. Sacchetti è un plus per una squadra di A2 e dà sempre un’impronta specifica alle sue squadre, con un sistema di gioco che si dimostra vincente, anche a Cantù".