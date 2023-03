Martino: "Forlì promossa in A1? Proviamoci Il cammino ci impone di essere ambiziosi"

di Marco Bilancioni Coach Antimo Martino, riepiloghiamo la situazione: Forlì è già matematicamente fra le prime tre del girone, a un passo dal primato assoluto, con 14 vittorie su 15 partite che sul campo sarebbero 15 su 16. Ma lei si aspettava qualcosa del genere? "Sono onesto... Davvero era tutto nuovo, non c’erano elementi consolidati. Partivamo da un punto zero. Ricordo i pareri degli addetti ai lavori e anche dei colleghi: eravamo considerati una buona squadra, da playoff. Siamo oltre ogni aspettativa". Qual è un merito che si attribuisce? "Mio? No no, la soddisfazione è per Forlì. Posso dire che i punti di forza di questa squadra sono il lavoro, lo stare bene insieme, la mentalità. Non molliamo mai. Ma attenti, adesso inizia un altro campionato". Andiamo con ordine. Chi della squadra l’ha stupita, raggiungendo un rendimento che lei non avrebbe immaginato? (lunga pausa) "Capisco la domanda ma non mi sembra giusto fare nomi. Il migliore di questa squadra è il gruppo, che vale più dei singoli". Dopo aver vinto a Ravenna si è lamentato delle palle perse. A Cividale della partenza ad handicap. A Chiusi ha chiesto, parole sue, un ‘segnale di forza’. Scusi, ma non è mai contento... "Quando ero viceallenatore a Roma c’era una squadra...