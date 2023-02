Martino: "Forlì, sfrutta il fattore Palafiera"

"Ambizione e gruppo unito". Sono queste le parole d’ordine di coach Antimo Martino per Forlì-Ferrara, oggi alle 18 all’Unieuro Arena. I biancorossi sono reduci dalla vittoria con Nardò, mentre gli uomini di coach Spiro Leka sono stati sconfitti da Ravenna. Insomma, è l’ennesimo derby che attende Forlì, memore della sconfitta dell’andata con la guardia americana Cleaves sugli scudi con la tripla della vittoria e altri canestri pesanti.

Coach Antimo Martino se lo ricorda bene e si sofferma proprio su di lui: "Un giocatore dalle qualità importanti, rapido nel tiro. Quell’incontro deve servirci da lezione perché, al di là delle nostre assenze per infortunio, resta il fatto che nell’ultimo quarto commettemmo troppi errori. In settimana ci siamo preparati al meglio con l’obiettivo di giocare 40 minuti in maniera regolare e concentrati, contro una squadra che ha nel roster diversi uomini di talento". Tutti a disposizione i forlivesi, con il pubblico del Palafiera chiamato ancora una volta a essere il sesto uomo sul parquet, per proseguire la striscia vincente e rimanere in testa alla classifica del girone Rosso. "I tifosi ci stanno dando un ottimo supporto – conferma il coach – e il fattore campo, nel prosieguo della stagione, sarà sempre di più decisivo".

Il calendario propone un inizio di febbraio impegnativo: dopo il derby con Ferrara, infatti, la Pallacanestro 2.015 affronterà, in sequenza, le trasferte di Cividale e Cento. "L’obiettivo è quello di arrivare nei primi tre posti della classifica finale della stagione regolare per iniziare la seconda fase in una condizione di vantaggio". Uno degli aspetti tattici del derby con i biancazzurri sarà quello di rallentare i ritmi di Ferrara: "Il gioco a campo aperto è un punto di forza dei nostri avversari, anche perché sono bravi a trovare soluzioni nei primi secondi dell’incontro". Ma, partita dopo partita, lo staff tecnico biancorosso sta cercando, con successo, di combinare al meglio alcuni adeguamenti tattici nei confronti della squadra di turno, mantenendo comunque continuità nelle azioni e nelle soluzioni proposte sul parquet. Sulla panchina avversaria c’è Spiro Leka, "che conosco dai tempi della serie A1 e che sta facendo molto bene, diventando un punto di riferimento per Ferrara. È preparato e sicuramente verrà a Forlì con l’obiettivo di metterci il bastone fra le ruote".

Martino insiste sull’equilibrio in testa al Girone: "Sono molto soddisfatto per il nostro campionato, soprattutto del contributo dato da ogni giocatore del roster, con una squadra in grado di trovare alternative quando alcuni mancano per infortunio. In più ci mettiamo entusiasmo, voglia di lottare e ambizione di migliorarsi ancora". Il tecnico rimarca come il gruppo si alleni ogni giorno con impegno e concentrazione, con una condivisione di responsabilità tra i atleti. "Anche noi abbiamo delle gerarchie perché non tutti i giocatori sono uguali, ma occorre continuare a passare la palla all’uomo libero, gestire bene i possessi e prestare attenzione a tutti gli elementi. Alla fine – è la sua ricetta – vincono le squadre che hanno dei gruppi affiatati, un potenziale diffuso e non solo uno o due giocatori a cui affidarsi totalmente per portare a casa il risultato".

Gianni Bonali